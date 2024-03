Lješnjak se uzgaja uglavnom zbog jestivih sjemenki koje se nalaze u lješnjacima. No, to joj nije jedina valuta. Njegovi cvjetovi mogu biti korisni u kuhinji. Velike su šanse da svaki dan prolazite pored njih na ulici, a da ni ne shvaćate koliko su vrijedni.

Pelud lješnjaka pada u rano proljeće. To se obično događa u veljači, no ponekad se prvi pelud može pojaviti već u siječnju. Cvijet lijeske nalikuje nizu dugih, na dodir mekih perli. Malo ljudi to zna ima korisna svojstva. Možete ga koristiti u kuhinji kao poslasticu ili od njega napraviti kiseli krastavac.

Smijete li jesti lješnjake? Recept za kolačiće s lješnjacima

Obična lijeska raste samoniklo u Slovačkoj, ali često se uzgajaju i turska lijeska i najveća lijeska. Cvate od veljače do kraja travnja. Njezin je cvijet bogat hranjivim tvarima jer pelud koja se nataloži na njemu sadrži eterična ulja, flavonoide, salicilnu kiselinu i alantoin. Zahvaljujući tome, možete ga koristiti u kuhinji. Nakon mljevenja i sušenja dokazao se kao sastojak salata, kolača, juha i umaka.

Najpopularnije jelo koje možete napraviti od cvjetova lješnjaka su kolačići. Potrebno vam je 15 dag cvjetova lješnjaka, 15 dag integralnog brašna, prstohvat soli i malo vode. Odvojite latice od peteljki. U latice dodajte brašno, sol i vodu. Izraditi čvrsto tijesto i podijeliti ga na nekoliko dijelova. Svaki od njih razvaljajte u tanki list i stavite u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite 15 minuta na temperaturi od 220 °C.

Infuzija cvijeta lješnjaka. Potrebna su vam samo dva sastojka

Pobornici prirodne medicine vjeruju da infuzija cvjetova lijeske ima protuupalna i antibakterijska svojstva. Za njegovu pripremu šaku cvjetova lijeske uspite u vrč, prelijte ih kipućom vodom, poklopite i ostavite da odstoji 10 minuta. Zatim smjesu jednostavno procijedite kroz sito. Možete ga zasladiti medom, sokom od dunje ili dodati nekoliko kapi soka od limuna kako biste poboljšali okus. Međutim, nemojte zaboraviti da to može samo podržati proces ozdravljenja. Ako ste prehlađeni, nužno je konzultirati liječnika koji će propisati odgovarajuće lijekove.

