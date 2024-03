Umjesto da trošite novac na rotkvice u trgovinama, pokušajte sami uzgojiti svoje bujno zelje u kutijama na svom balkonu. Za njihov uzgoj ne treba vam čak ni vrt, dovoljan vam je komadić slobodnog prostora na balkonu ili većoj prozorskoj dasci. Njegujte ih ovako i nakon nekoliko tjedana imat ćete bogat urod.

Za uzgoj vlastitog povrća nije potrebno imati vrt. Već smo pisali o tome da cherry rajčice možete uzgajati i u gajbicama na balkonu, no one nisu jedine vrste povrća koje možete uzgajati u posudama. To vrijedi i za salatu i grašak.

Međutim, danas ćemo se usredotočiti na to kako sijati rotkvice i kako se brinuti za njihtako da već nakon nekoliko tjedana možete očekivati ​​obilnu žetvu.

Rotkvice na balkonu. Uvijek ih sijte ovako

Uzgoj rotkvice na balkonu vrlo je jednostavan. Ovo povrće raste tako brzo da ne zahtijeva pripremu sadnica, što može izazvati probleme vrtlarima početnicima. Pametno odaberite posudu u koju ćete sijati rotkvice. Ne smije biti preplitko zbog opsežnog podzemnog dijela biljke koji je najvažniji. Posuda mora biti visoka najmanje 10-15 cm.

Sjeme se sije direktno u posudu na dubinu od 1 cm, na takvom razmaku između dvije sjemenke da rotkvica ima mjesta za rast korijena. Razmak bi trebao biti otprilike 5-10 cm.

Nakon sadnje, povrće bi trebalo biti spremno za berbu nakon otprilike 4-5 tjedana (30-40 dana). Za bolje rezultate svaka 2-3 tjedna možete dodatno posijati povrće i sigurno ćete dobiti bogat urod.

Ove uvjete morate osigurati rotkvicama na balkonu

Osim same sjetve, postoji još nekoliko pravila za uzgoj rotkvica na balkonu koja će osigurati bogat urod. Ne zaboravite da ovo povrće najbolje raste na sunčanom ili polusjenovitom mjestu. Ali nemojte pretjerivati ​​dajući im puno prirodnog svjetlajer ako su mu stalno izloženi, mogu izrasti drvenasto korijenje (i onda ih je beskorisno uzgajati u prehrambene svrhe).

Važan je i izbor tla. Idealan supstrat za rotkvice je propusno i pjeskovito tlo s drenažnim slojem koji će spriječiti da im korijen prilikom zalijevanja poplavi.

Zalijevajte rotkvice mudro ako želite da rastu zdrave

Najvažniji korak u brizi za rotkvice je, naravno, zalijevanje. Rotkvice zalijevajte svaka 2-3 dana, u toplijim danima i češće.

Imajte na umu da ako je tlo previše suho, rotkvice će prestati rasti, ali nemojte pretjerivati ​​s intenzitetom obloga, ne koristi im ni pretjerana vlaga. U takvom okruženju korijenje im može početi trunuti i obolijevati.

Povezani članci:

Zlatna pravila za sjetvu krastavaca. Ljeti će biti dosta konzervi

Kada saditi voćke? U proljeće odaberite 5 vrsta. Toliko će narasti da nećete vjerovati