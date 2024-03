Mudri ljudi izbuše par rupa u kanti za smeće. Sjajan gadget spasio je mnoga kućanstva

Iznošenje kante za smeće je vječni izvor obiteljskih svađa. Tko će to učiniti? Koliko često? I zašto ja, a ne netko drugi? Ujedno, to je posao koji se obavi u nekoliko minuta. Međutim, to ne mijenja činjenicu da to nitko ne želi učiniti.

Koliko često iznositi smeće?

Svakako je poželjno kod kuće imati nekoliko kanti za otpatke, zahvaljujući kojima možete razvrstavati otpad u domu.

Povrh svega, košaru s “miješanim” otpadom treba često iznositi. Ako u njega bacate ostatke hrane, higijenskih potrepština i sl., tada ga trebate iznijeti iz kućanstva barem jednom u dva dana, najviše svaka tri. To je zato što se ostaci hrane sporo razgrađuju, bakterije i gljivice se mogu širiti u njima. Uskoro dolazi i miris.

Naravno, staklo ili plastiku ne morate toliko često odvoziti ako ih prije bacanja temeljito operete (kako i treba).

Izbušite rupe u košari

Kako biste lakše izvadili vreću za smeće, pokušajte izbušiti nekoliko rupa u kanti. Zahvaljujući zraku koji će ulaziti u košaru kroz izbušene rupe, plastična vrećica se neće lijepiti za stijenke i lakše će se izvaditi. Pazite samo da ne slomite košaricu prilikom bušenja – npr. slabija plastika može puknuti prilikom bušenja.

Radije izbušite rupe u gornjim dijelovima kante za smeće – kako biste bili sigurni da ako se tekućina ili bilo kakva prljavština pojavi na dnu, neće iscuriti iz kante.

Fotografija: Shutterstock

Kantu za smeće potrebno je dezinficirati

Čak i ako redovito iznosite kantu za smeće, trebali biste je često prati i po potrebi dezinficirati. Ponekad u nju nešto prolijemo, mogu se raširiti bakterije ili plijesan po unutarnjim stijenkama i slično.

Košaru je dovoljno oprati klasičnim proljetnim deterdžentom, a možete i nekim jačim dezinficijensom koji je posebno pogodan u situaciji kada vam se smeće nekako prelije iz vrećice u sam koš. Također možemo preporučiti čišćenje limunskom kiselinom.

Fotografija: Shutterstock