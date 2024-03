Možete li kombinirati krastavac i rajčicu? Svatko tko to radi trebao bi znati za ovo!

Nemojte kombinirati krastavac s rajčicom – je li vam netko već rekao ovu rečenicu? Što se može dogoditi? I je li to stvarno istina ili mit? Pogledajmo to.

Istina ili mit?

Sigurno se svatko od vas barem jednom susreo s tvrdnjom da se svježi krastavci i rajčice ne smiju kombinirati u hrani. Danas ćemo pobliže pogledati što je istina o tome.

Istina je da prvi sadrže enzim koji uzrokuje uništavanje vitamina C u drugim. Međutim, to ne znači da je štetno jesti krastavac i rajčicu u isto vrijeme. Ako vam se sviđa ova kombinacija, ne morate je se nikako odreći i vaše zdravlje neće naštetiti.

Zabrana kombinacije svježeg krastavca i rajčice jedan je od najpopularnijih mitova o prehrani. Ove vrste povrća ne čine skladan duo, ali ih bez problema možete jesti zajedno na sendviču ili salati. Činjenica je da krastavac sadrži askorbinski enzim koji oksidira vitamin C iz rajčice. Međutim, nitko vjerojatno neće imati manjak iz tog razloga.

Umjesto slijepog ponavljanja starog koncepta, isplati se osloniti se na logiku i razum. Zamislite samo koliko vitamina C može sadržavati kriška rajčice na sendviču? Nije li puno? Čak i ako ga krastavac “oneaktivira”, bit će to minimalan gubitak, neprimjetan za naš organizam. Ne zaboravimo ni da rajčica nije jedini niti najbolji izvor ove tvari. Paprike, jagode, krastavci, kivi, crni ribizl, klice roze metala, kupus ili papaja sadrže ga puno više.





“Čak i ako pojedete rajčicu i krastavac na sendviču, ništa vam se neće dogoditi. Ova kombinacija nije štetna (uglavnom, s ovom namirnicom unosite manje vitamina C). Međutim, ovaj vitamin možete pronaći u mnogim drugim namirnicama koje sadrže više vitamina C nego u ovih nekoliko kriški rajčice – uglavnom zato što je sada sezona izvora mnogih vrsta voća i povrća”, objašnjava.

Stručnjak je savjetovao i što učiniti kako krastavac ne bi uzrokovao gubitak vitamina C u rajčicama. “Kako biste bili sigurni da je ova kombinacija ‘sigurna’ za vitamin C, pokapajte sok od limuna ili limete preko sendviča ili dodajte malo balzamičnog octa. Zakiselite okolinu deaktiviranjem askorbombaze (koja djeluje na pH 5,6)”, objašnjava.

Također treba imati na umu da enzim koji razgrađuje vitamin C treba vremena za svoju aktivnost, pa ako hranu pojedete odmah nakon pripreme, nutritivna vrijednost sigurno neće stradati. Također je važno napomenuti da je vitamin C vrlo osjetljiv na čimbenike kao što su kisik, UV zračenje i toplina. Osim enzima u krastavcima, mnogi drugi čimbenici dovode do njegovog gubitka hranom. Stoga nema smisla demonizirati ovo povrće. Bolje se usredotočiti na raznoliku, nutritivno bogatu prehranu nego pod svaku cijenu izbjegavati jednu kombinaciju.