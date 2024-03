Moja baka je stavljala kopar u ladice, kad sam saznala razlog zašto sam i ja to počela raditi

Kopar se često koristi za pripremu kiselih krastavaca. No, baka je i to bacala u ladice kuhinjskih ormarića. Na kraju sam je pitao zašto. Odgovor me iznenadio, ali znanje koje sam stekla korisno mi je i danas.



Kopar pomaže u borbi protiv prehrambenih moljaca

Ranije sam se za aromatičnu biljku najviše zanimao ljeti, kada sam planirao pripremati svoje omiljene svježine, odnosno kisele krastavce. Međutim, sjećam se kako su se moji prijatelji borili s moljcima.

Da sam tada znala da ih je moja baka zbrinjavala grančicama kopra, mogla sam izbjeći dugu borbu s dosadnim kukcima i gubitke hrane. Kako ih koristi? Otkrit ću to kasnije u članku.

Kako učinkovito otjerati moljce?

Moljci vole živjeti u suhim proizvodima. Kako bismo zaštitili svoje zalihe brašna i mahunarki, isplati se baciti cijele lukovice kopra na mjesta gdje ih skladištimo. Postavljeni na policu ormara ili u ladicu, otjerat će bube.

Moja baka je također uvijek držala buket bilja obješen kraj peći. Također mi je rekla da umjesto kopra možete koristiti sušeni lovor. Ne sjećam se da je ikada izbacila kuhinjski pribor.

Kako čuvati suhe proizvode?

Kuhinjski pribor u mojoj kući uvijek je bio skupljen na jednom mjestu. Baka je ulila proizvode u čvrste posude koje moljci nisu mogli oštetiti. Najčešće je birala staklenke.