Mišićno pamćenje je prekrasna stvar, ali treba raditi. Provjerite možete li biti ponosni na to

Mišićna memorija je sposobnost izvođenja prethodno naučenog pokreta nakon duge pauze ili sposobnost bržeg obnavljanja mišićne snage. Ovo je također ključno pitanje za sportaše u tehničkim natjecanjima koja zahtijevaju precizno izvođenje složenih pokreta. Uključuje, između ostalog, stvaranje trajnih neuronskih veza u živčanom sustavu i promjene u mišićnim stanicama.

Svi imaju koristi od mišićne memorije – od djece do starijih osoba. Zahvaljujući njoj, nakon godina pauze, možete plesati, plesti i voziti auto. Kako bi tijelo zapamtilo vještinu pokreta, ona se mora dogoditi mnoge komplicirane promjene u živčanom sustavu i mišiće. To zahtijeva mnogo ponavljanja – što ih više treba, to je pokret složeniji.

Sadržaj:

Što je mišićna memorija? Faze stvaranja mišićne (motoričke) memorije Mišićno pamćenje: koliko dugo traje? Kako vježbati mišićnu memoriju?

Što je mišićna memorija?



Nakon godina pauze, mišićna memorija vam omogućuje da sjednete na bicikl i vozite se, stanete na skije i skliznete, zgrabite loptu i bacite je u metu ili uzmete kukicu i ponovno počnete plesti godinama nakon zadnjeg pletenja. Mišićna memorija u ovom pristupu je tzv motorička memorija, što ne ovisi samo o mišićima. Kao i u slučaju običnog, mišićno pamćenje ima velike veze sa živčanim sustavom, točnije s mozgom.

Mišićno pamćenje funkcionira slično uobičajenom pamćenju. Ako nešto napišete na list metala, kad se probudite u ponoć, besprijekorno ćete to recitirati. I slično: naučite li neku aktivnost izvoditi do savršenstva, za njezino izvođenje potrebna je koordinacija rada mišića bit će kodirano u mozgu. I na naredbu, moći ćete izvesti ovaj potez bez ikakvih problema. Što znači savršenstvo? Ideja je da se aktivnost može obavljati automatski, bez fokusiranja na nju.

Ostali primjeri kada mišićna memorija se osjeća:

učinkovito tipkanje na računalu dodirom,

ples,

Voziti auto,

svira glazbeni instrument.

Potrebno je puno vježbe, tj ponavljanje zadanog pokreta i njegovo usavršavanje. To se događa kada se optimiziraju neuronske veze u mozgu, koje postaju svojevrsna memorijska kartica za ovaj pokret.

Faze stvaranja mišićne (motoričke) memorije



Faza 1: učenje izvođenja pokreta Upravo u ovoj fazi stvaraju se nove veze između neurona koji povezuju regije mozga odgovorne za planiranje i izvođenje pokreta. Tu glavnu ulogu ima primarni motorički korteks koji upravlja pokretima koji ovise o našoj volji. Faza 2: Ponavljanje i usavršavanje pokreta U ovoj fazi stvorene živčane veze dobivaju mijelinsku ovojnicu koja ih izolira od okoline i ubrzava provođenje živčanih impulsa. Deblja mijelinska ovojnica znači mogućnost bržeg i preciznijeg kretanja. Faza 3: Automatizacija To je promjena u kojoj više nije potrebno sudjelovanje svijesti za izvođenje pokreta. Kretanje počinje kontrolirati podsvijest, što znači da se uključuju i drugi dijelovi mozga – mali mozak i bazalni gangliji. U ovoj fazi pokret postaje savršeno koordiniran, precizan i učinkovit. Istovremeno, tzv prefrontalni korteks, koji je odgovoran za donošenje odluka i svjesnu kontrolu pokreta. Faza 4: Povratne informacije i ispravak Središnji živčani sustav prima podražaje od proprioceptora, osjetila za vid i ravnotežu u realnom vremenu te kontinuirano korigira pokret, što se odražava u njegovoj preciznosti. Aktivira se i hipokampus koji je odgovoran za pamćenje i učenje. Stadij 5. Pohranjivanje i opoziv Ova faza omogućuje “smještanje” pokreta u tzv dugoročno pamćenje i omogućuje vam da i nakon duže pauze učinkovito izvedete pokret, tj. da ga “prisjetite”. Faza 6. Izazovi i prilagodba Ovo je faza u kojoj se mogu napraviti promjene u utvrđenom obrascu kretanja. Na primjer, poboljšati tehniku ​​kretanja.

Mišićna memorija u sportskoj fiziologiji

Mišićno pamćenje naziva se i fenomen da nakon određenog razdoblja prekida vježbe i njenog ponovnog pokretanja, mišići brže vraćaju snagu i volumenkoje su ranije imali. Ovaj oporavak snage i mase znatno je brži od izgradnje ako mišići nikada prije nisu bili trenirani. Sportski fiziolozi tako shvaćaju mišićnu memoriju. I znaju kako to funkcionira.

Naime, kada se mišići treniraju za snagu, njihova vlakna doživljavaju mikrooštećenja. Zatim tzv satelitske stanice koje pomažu u regeneraciji oštećenja i opremaju mišićne stanice dodatnim staničnim jezgrama i citoplazmom. Ispostavilo se da čak i nakon duge pauze od vježbanja, te dodatne jezgre ostaju u mišićnim vlaknima i vjerojatno pomažu u obnovi mišićne snage i mase.

Druga teorija je da vježbanje aktivira i deaktivira određene gene u mišićnim stanicama, što im omogućuje proizvodnju proteina potrebnih za razvoj mišića. Možda te promjene ostaju aktivne čak i nakon duge pauze od vježbanja.

Mišićno pamćenje: koliko dugo traje?



Nažalost, ne znamo koliko dugo traje mišićno pamćenje. To priznaju i sami znanstvenici potrebna su daljnja istraživanjada to provjerim. Međutim, sumnjaju da mišićna memorija u fiziološkom smislu može trajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Dok motorička memorija – godinamaali u slučaju vrlo kompliciranih pokreta može nestati brže.

Ono što znamo o mišićnoj memoriji iz fiziološke perspektive (dodatne stanične jezgre, teorija prebacivanja gena) je da možete ga koristiti i u dobi od 50-70 godina – nakon početka vježbanja sve ove promjene dogodit će se u mišićnim stanicama i neće nestati nakon 12 tjedana pauze od vježbanja, a rekonstrukcija snage stečene tijekom 12 tjedana i izgubljene tijekom 12 tjedana neaktivnosti dogodit će se za 8 tjedni. U drugoj studiji provedenoj na ženama, subjekti su nakon 6 tjedana uspjeli obnoviti snagu mišića izgrađenu u 20 tjedana.

Međutim, koliko brzo možete obnoviti snagu i masu nakon pauze od vježbanja ovisi Ovisi o mnogim čimbenicima:

s treninga prije pauze,

koliko je trajala obuka,

o trajanju pauze od vježbanja,

je li netko tijekom ove stanke normalno funkcionirao ili je bio bolestan,

od starosti.

Kako vježbati mišićnu memoriju?



Postoji jedan način – u slučaju motoričke memorije, morate ponavljati isti pokret dok ne postane automatski, a u slučaju mišićne memorije – morate redovito trenirati dugotrajni trening snage – nekoliko tjedana, koji u konačnici uključuje i izvođenje ponavljanja.

Postoje i neki trikovi, koji pomažu ubrzati stvaranje mišićne memorije. Ovi su:

vizualizacija pokreta,

zamišljajući sebe kako radite ovaj pokret,

izvodeći isti pokret u različitim varijantama.

Ovo su načini za stimulacija stvaranja neuralnih putova u mozgu odgovoran za izvođenje ovog pokreta. Te iste tehnike pomažu u održavanju mišićne memorije tijekom pauze od vježbanja.

Zabavna činjenica! Memorija mišića može se koristiti za učenje obavljanja sličnih aktivnosti. Primjerice, pijanist će puno lakše naučiti svirati harmoniku, a netko tko je vješt u klizanju brzo će naučiti rolati se i obrnuto.