Mikroplastika u vodi – što je to, odakle dolazi i kakvu prijetnju predstavlja? Može li se mikroplastika ukloniti iz vode?

Mikroplastika u vodi uključuje vrlo male komadiće plastične ambalaže. Nisu vidljivi golim okom, a neki se ne mogu vidjeti ni pod mikroskopom. Oni se ne razlažu na jednostavne, prirodne kemijske spojeve, već se samo dalje fragmentiraju. Iz probavnog sustava prodiru u krv, a odatle u stanice, gdje uzrokuju smetnje u njihovom radu.

Mikroplastika u flaširanoj vodi može biti ozbiljan problem. Pogotovo ako mu je čovjek izložen cijeli život. A to može biti slučaj s djecom koja se danas rađaju. U njihovom slučaju izloženost mikroplastici počelo je već u majčinoj utrobi. I još ne znamo sve posljedice izlaganja plastici, iako je ono što već znamo vrlo uznemirujuće.

Sadržaj:

Mikroplastika u vodi – što je to? Mikroplastika u flaširanoj vodi Mikroplastika u flaširanoj vodi i zdravlje Pitanja o mikroplastici u vodi

Mikroplastika u vodi – što je to?



Mikroplastika su polimerne čestice veličine 1-1000 nm, tj nevidljivi golim okom pa čak i pod mikroskopom. Kod nas ih nazivaju mikroplastikom, iako su zapravo nanoplastika.

Komad plastike veličine malog zrnca pijeska je mikroplastika, a ne nanoplastika. Oni su puno manje plastične čestice s veličinom mjerenom milijuntim dijelovima milimetra (nanometara) i ne veće od tisućinke milimetra. U našem ćemo članku obje plastične frakcije nazivati ​​mikroplastikom, osim ako ih ne spominjemo zasebno.

Znanstvene procjene govore da površinske vode (oceani, mora, rijeke, jezera, poplavne ravnice, močvare) diljem svijeta sadrže stotine tisuća tona mikroplastike. Oni su ostaci plastike koju je napravio čovjek i smatraju se jednim od najvećih zagađivača našeg planeta. Čini se da ne postoji dio zemaljske kugle koji nije kontaminiran mikroplastikom. Putuje oko svijeta s vodom i vlagom u zraku i pada diljem svijeta. Čak su i najnetaknutija područja, naizgled netaknuta ljudskim rukama, kontaminirana mikroplastikom.

Mikroplastika je zagađenje okoliša puno gore od plastičnog smeća koje leži u šumama i na egzotičnim plažama, kažu stručnjaci i upozoravaju da to je vjerojatno onaj koji predstavlja najveći zdravstveni rizik. Nije samo u vodi, već iu hrani koju jedemo. Ne samo u ribi, nego u svim proizvodima pakiranim u plastiku.

Mikroplastika u flaširanoj vodi



Ako je voda na Zemljinoj površini kontaminirana mikroplastikom, možda je flaširana voda bez nje? Nažalost ne. I to se zna već neko vrijeme. No, u siječnju 2024. diljem svijeta objavljeni su rezultati znanstvenih istraživanja koji to pokazuju U flaširanoj vodi ima 10 do 100 puta više mikroplastike nego što se dosad mislilo.

Utvrđeno je da jedna litra flaširane vode može sadržavati plastiku otprilike 240 tisuća plastičnih česticaod čega je 90% mikroplastika (od 1 mikrometra do 1 milimetra) i 10% nanoplastika.

2018. objavljena je prva studija koja je to dokazala 93% uzoraka flaširane vode 11 marki iz 9 zemalja sadržavalo je plastiku. U prosjeku je pronađeno 10 komada plastike većih od debljine ljudske vlasi i 300 manjih komada po litri. Tada je bilo nemoguće utvrditi koliko čak i manjih plastičnih čestica ima u vodi jer tehnički nije bilo moguće otkriti nanoplastiku.

Istraživanje objavljeno 2024. već je koristilo tehnologiju koja je pružala takve mogućnosti. Zatim se pokazalo da se radi o mikroplastici i nanoplastici ima puno u flaširanoj vodi. U SAD-u su testirane tri marke vode. U jednoj litri vode pronađeno je od 110.000 do 370.000 nano- i mikročestica, od čega je prosječno 240.000 nano- i mikroplastike.

Odakle dolazi kontaminacija flaširane vode mikroplastikom?

Dio zagađenja je čestice same PET boce, u kojem je bila upakirana voda. Najvjerojatnije prodiru u vodu kada se boca opetovano odvrće i zavrti, zgnječi ili izloži višim temperaturama, npr. nakon što je boca s vodom ostavljena na suncu ili u vrućem automobilu. Dio mikroplastike nije iz pakiranja. Možda je došlo iz procesa vađenja, transporta i flaširanja vode.

Mikroplastika u flaširanoj vodi i zdravlje



Mikroplastika shvaćena kao nanoplastika, odnosno najsitnije plastične čestice, predstavlja prijetnju na staničnoj razini. Toliko su mali da mogu migrirati iz probavnog sustava po cijelom tijelu i prodrijeti u stanice. Oni mogu poremetiti procese koji se tamo odvijaju, npr. remeteći tjelesnu hormonsku ravnotežu i doprinoseći nakupljanju štetnih tvari u stanicama, tkivima i organima, uključujući:

bisfenol A,

ftalati,

PFAS,

teški metali.

Zapravo, svi kemijski spojevi koji se koriste za proizvodnju plastike mogu završiti s mikroplastikom iz flaširane vode u tijelo – jetru, bubrege, mozak. Prolaze i placentarnu barijeru dopiru do fetusa u razvoju. U pokusima provedenim na miševima otkriveno je da mikroplastika dospijeva u mozak, srce, bubrege i jetru fetalnih miševa samo 24 sata nakon što su skotnim miševima dali vodu s mikroplastikom.

Već je poznato da se mikroplastika može pronaći u ljudskim plućima, izmetu, pa čak i krvi.

Pitanja o mikroplastici u vodi



U nastavku su najčešća pitanja o mikroplastici u vodi i odgovori na njih:

Ima li mikroplastike u flaširanoj vodi?

Da, pogotovo onaj u plastičnim bocama sadrži miroplastiku. Ali čak i voda flaširana u staklene boce može sadržavati plastiku koja je u nju dospjela tijekom ekstrakcije, skladištenja i punjenja. No, ima ga svakako manje nego u vodi iz plastičnih boca, osobito onih nepravilno uskladištenih.

Ima li voda iz slavine mikroplastiku?

Da, voda iz slavine ima mikroplastiku, ali ona je u njoj mnogo manje nego u vodi iz plastičnih boca.

Uklanja li filter za vodu mikroplastiku?

Uklanja li filter mikroplastiku ovisi o filteru. Morate provjeriti kod proizvođača koja je razina filtriranja i filtriraju li čak i male čestice poput nanoplastike učinkovito.

Uklanja li kuhanje mikroplastiku?

100% kuhanje ne uklanja mikroplastiku. Također, odlaganje vode nalivene u čašu neće uzrokovati da mikroplastika, posebno nanoplastika, potone na dno. Nažalost.

Kako se riješiti mikroplastike iz vode?

Prokuhajte vodu i filtrirajte je kroz filter za kavu omogućuje uklanjanje većine plastike – kažu znanstvenici, autori jedne studije. Na visokim temperaturama, kalcijev karbonat (prisutan u tvrdoj vodi) kristalizira oko mikroplastike. Prokuhanu vodu treba ostaviti sa strane i zatim filtrirati, bez izlijevanja vode s dna posude gdje zajedno s mikroplastikom padaju kristali kalcijevog karbonata. Ova metoda navodno uklanja više od 80% mikroplastike.