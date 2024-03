Marinada od lososa: Ovako je priprema Gordon Ramsay u svojim Michelinovim restoranima

Jesti losos s vremena na vrijeme je zdravo. Barem tako tvrde liječnici i nutricionisti koji prednosti ove ribe vide na više načina. Losos sadrži omega 3 masne kiseline koje štite vaš mozak od depresije, ali i bolesti poput Alzheimerove ili Parkinsonove bolesti. Osim toga, održava zdravo srce, normalnu razinu krvnog tlaka i potiče mršavljenje. I to je razlog za razmišljanje o ovom ribljem jelu.

Autor Dabl vam pokazuje kako pripremiti losos prema Gordonu Ramseyu. Više na YouTube.com kanalu.

Izvor: Youtube

Stabilizator imuniteta

– Obožavam losos i svakako ga ne smatram namirnicom na koju se moram prisiliti – kaže naša čitateljica Inka, inače nutricionistica. Prema njezinim riječima, iako losos ima masnije meso, njegov nutritivni potencijal je toliko savršen za tijelo da veći omjer kalorija svakako nije bitan. “Osim toga, losos ima još jednu prednost – pomaže u uklanjanju štetnih tvari iz organizma i time jača imunitet. I to mi dobro dođe (ne samo u proljeće)”, kaže simpatična brineta.

Losos s umakom

Priprema lososa nije teška. Sve što trebate učiniti je začiniti, “baciti u tavu” ili ispeći… No, svjetski poznati kuhar Gordon Ramsay s ovom ribom ima malo suptilnije planove. To je zato što on kiseli losos u teriyaki marinadi, što mu daje ukusniji i osebujniji okus.

Probajte i ovo: u zdjeli pomiješajte komadić nasjeckanog đumbira, 2 zgnječena režnja češnjaka, 3 žlice soja umaka, 2 žlice javorovog sirupa, 1 žlicu zaslađenog rižinog vina mirin (kupljenog u azijskoj trgovini) i pokapati maslinovim uljem.

Prženje u tavi

Zagrijte tavu na malo ulja i na nju stavite losos (uvijek s kožom prema dolje). Ribu pržite dvije minute pa je prelijte marinadom. Pirjajte losos dok meso ne izgubi prozirnost. Zatim ribu okrenite, prelijte marinadom i pecite s druge strane. Ako vam se umak čini pregust, slobodno ga razrijedite vodom.

Posluživanje i izbor priloga

Pečenu ribu servirajte na tanjur i poslužite prelivenu ostatkom umaka. Izvrstan je okus, na primjer, uz salatu od povrća ili pire krumpir. Po potrebi začinite hranu morskom soli ili paprom. Prava je poslastica!

povezani članci

Izvori: www.copymethat.com, budejovice.rozhlas.cz