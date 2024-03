Malo poznata superhrana ima snažne moći. Može biti od pomoći u borbi protiv pretilosti

Ove neugledne, narančaste bobice imaju snažna svojstva za promicanje zdravlja. Jačaju naš imunitet, imaju protuupalna svojstva i podržavaju rad srca. Ovo nije kraj njihovim posjedima. Znanstvenici su otkrili da mogu biti i lijek za dijabetes i pretilost. O kakvom voću govorimo?

U današnje vrijeme često čujemo izraz “superhrana”. Posljednjih godina stekao je popularnost zbog svojih jedinstvenih svojstava. “Superhrana” sastoji se samo od prirodnih proizvoda s vrlo visokom nutritivnom vrijednošću. Odlikuje ih specifična doza esencijalnih vitamina i minerala, antioksidansa, zdravih masnoća, kao i visok udio dijetalnih vlakana i proteina.

Plod krkavine – prava nutritivna bomba

Mnogo povrća i voća zaslužuje naziv “superhrana”. Među njima je bila moćna, ali malo poznata bobica. Govorimo o (također nazvanom obična buba), koja je u Poljsku došla iz Sibira u 19. stoljeću. Trenutno se najčešće može naći na Baltičkom moru na dinama i stijenama.

Bobice krkavine smatraju se pravom bombom vitamina A, C, E, K te prirodnih antioksidansa i organskih kiselina. Zahvaljujući sadržaju askorbinske kiseline imaju baktericidna, protuupalna i antipiretička svojstva, a također povoljno djeluju na krvožilni sustav te tako osiguravaju pravilan rad srca.

Bobice krkavine za dijabetes i pretilost? To sugeriraju istraživanja

Nova studija pobliže je proučila potencijal ovih narančastih bobica. Prema nalazima objavljenim u SCI Journal of Science of Food and Agriculture, oni mogu smanjiti rizik od pretilosti. Jedan od autora publikacije, Renan Danielski s kanadskog sveučilišta Memorial University of Newfoundland, istaknuo je da je “krkavina jedinstvena biljka s golemim zdravstvenim potencijalom”.

Tijekom ove analize znanstvenici su se usredotočili na karakterizaciju jedinstvenog sastava polifenola sadržanih u sortama kanadskog krkavine. Zaključili su da se plodovi ove bobice mogu pohvaliti jedinstvenim svojstvima koja, između ostalog, podržavaju: zdravlje kardiovaskularnog sustava i imaju protuupalni učinak.

Kao što su istraživači naznačili, geografski čimbenici imaju velik utjecaj na polifenolni profil bobica pasjeg trna. Uspjeli su identificirati nekoliko bioaktivnih tvari koje se nalaze samo u sorti ove biljke koja se uzgaja na otoku Newfoundland.

Rezultati analize pokazuju da ekstrakt ploda krkavine ima obećavajući potencijal za promicanje zdravlja, npr. može donijeti potencijalnu korist u prevenciji dijabetesa i .

Ogroman potencijal ploda krkavine

Prema istraživačima, ovo bi otkriće moglo predstavljati “prvi korak u razumijevanju kako polinefolne kiseline sadržane u plodu krkavine mogu povoljno modulirati našu fiziologiju”. U daljnjim istraživanjima žele objasniti mehanizme koji stoje iza tih učinaka, a zatim provesti eksperimente prvo u laboratorijskim uvjetima.

Moguće je da će se bobice krkavine u bliskoj budućnosti koristiti za liječenje ozbiljnih bolesti. – Ukoliko se gore navedeni učinci potvrde in vivo, možemo zamisliti korištenje polifenola pasjeg trna u terapijske i farmakološke svrhe. Također mogu biti od pomoći u prevenciji i liječenju dijabetesa, pretilosti i mnogih drugih bolesti, zaključio je Danielski.