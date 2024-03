Losos – kakva je to riba i kakva su joj svojstva? Koja je razlika između uzgojenog i divljeg lososa?

Losos uključuje nekoliko vrsta riba, ali najpopularniji u našim trgovinama je atlantski losos. Većina njih je uzgojena riba, koja nije inferiorna u nutritivnoj vrijednosti od divljeg lososa. Losos je najbolji prirodni izvor omega-3 masnih kiselina koji poznajemo. Meso mu je bogato zdravim masnoćama i bjelančevinama, te bogato vitaminima i elementima u tragovima. I jako je ukusan.

Losos je jedna od najukusnijih i najzdravijih riba. No, već se nekoliko godina dovodi u pitanje nutritivna vrijednost uzgojene ribe i optužuje je da je manje vrijedna od divlje. Najnoviji podaci su u suprotnosti s tim. Stoga nema razloga za strah od uzgojenog lososa, iako je najbolje birati one uzgojene u Europi. Ovdje uzgoj mora zadovoljiti određene rigorozne standarde kako bi se osiguralo da prehrambeni proizvod nije štetan.

Sadržaj:

Losos – koja je to vrsta ribe? Nutritivne vrijednosti lososa Uzgojni naspram divljeg lososa – što odabrati?

Losos – koja je to vrsta ribe?



Losos, poput pastrve, to je jedinstvena riba, jer mu je za život potrebna slatka i slana voda. Dio života provede u jednoj, a dio u drugoj. U slatkoj vodi se razmnožava, rađa i najčešće umire, dok u slanoj vodi veći dio života.

Salmonidi uključuju 8 vrsta riba. No u svijetu naziv losos pokriva dvije skupine riba – od rod Oncorhynchus i tip Salma. One iz skupine Oncorhynus su pacifičke ribe, a skupina Salmo uključuje atlantsku ribu, uključujući atlantskog lososa tako popularan ovdje.

Divlji atlantski losos

atlantski losos izleže se iz jaja u potocima u Sjevernoj Americi i Europi. Populacija atlantskog lososa u Americi je istrijebljena u 17. i 18. stoljeću i tamo se više ne lovi divlji losos.

Losos je riba koja može narasti do 150 cm duljine i 24 kg tjelesne težine. To je prilično vitka riba s jasno vidljivom bočnom linijom. Srebrnaste je boje, ima fine ljuske, a odrasli imaju nepravilne crne mrlje na gornjem dijelu tijela. I tamo je Masna peraja karakteristična za salmonide – mali i crveno-sivi. Glava lososa je prilično velika i ima jasno izražena usta. Predator je koji lovi planktonske rakove, ličinke kukaca, manje ribe i rakove.

Losos prve 2-3 godine života provede u rijekama, nakon čega… migriraju u more još 2-3 godine. Zatim se vraćaju na mrijest u rijeku gdje su se izlegle.

U Poljskoj smo također imali atlantskog lososa koji se ulijevao u rijeke Vistulu i Odru i njihova slivova. Nažalost, 1980-ih ti su lososi izumrli zbog onečišćenja rijeka i izgradnje brana. Pokušalo se 1990-ih ponovno uvođenje lososa u poljske rijeke. Trenutno se ovdje mogu pronaći lososi, ali su rijetki i imaju status ugrožene vrste.

Losos iz uzgoja

Osnovana su prva industrijska uzgajališta lososa u Norveškoj 1960-ih. Postavljeni su u plutajuće kaveze uronjene u fjordove. Odavde su se uzgajališta lososa proširila na sva umjerena mora na obje hemisfere.

Vrijeme potrebno za uzgoj lososa je otprilike 3-4 godine. Uzgajani losos provodi prve trenutke svog života, 4-6 tjedana, na pladnjevima za uzgoj kao ličinka. Zatim ide u spremnike slatke vode – to bi mogao biti kavez u jezeru. Tu provede 1-2 godine života. Toliko je vremena potrebno da se stekne sposobnost preživljavanja u slanoj vodi. Zatim odlazi u kavez uronjen u morsku vodu, gdje se tovi oko 2 godine, čime dobiva tjelesnu težinu od oko 2 kg.

Losos iz uzgoja hrani se stočnom hranom, od čega je približno 50% riblje ulje. Druga polovica je brašno i biljni ekstrakti od žitarica, soje, boba i drugih biljaka. Hrana je obogaćena vitaminima i mineralnim solima te bojilom – astaksantinom, koji mesu lososa daje željenu, intenzivnu boju.

Postoji čak paleta boja mesa lososa, koja uključuje čak 15 nijansi – od blijedoružičaste do ljubičaste, a narančasta je najpoželjnija nijansa.

Nutritivne vrijednosti lososa



Usporedili smo nutritivne vrijednosti divljeg atlantskog lososa s atlantskim lososom iz uzgoja. Zahvaljujući tome, vidjet ćete svojim očima razlikuju li se i u kojoj mjeri u tom smislu, ribe iste vrste iz ribarstva i uzgajališta. Također navodimo u kojoj mjeri 100 g svake vrste lososa zadovoljava dnevne potrebe za makro- i mikronutrijentima u dijeti od 2000 kcal.

U tablicama su navedene hranjive vrijednosti za porciju lososa od 100 g.

Losos – makronutrijenti

Podatke za divljeg lososa označili smo žutom bojom, a podatke za uzgojenog lososa plavom bojom.

sadržaj zahtijevajte* sadržaj zahtijevajte* kalorija 142 7% 206 10% protein 19,8 g 40% 22,1 g 44% ugljikohidrata 0 g 0% 0 g 0% mast 6,3 g 8% 12,4 g 16% kolesterol 55 mg 18% 63 mg 21% zasićene masti 0,98 g 5% 2,4 g 12% omega 3 1,723 g 108% 2,317 g 145% omega-6 0,172 g 1% 0,666 4% vlakno 0 g 0% 0 g 0%

Losos – mikroelementi

Podatke za divljeg lososa označili smo žutom bojom, a podatke za uzgojenog lososa plavom bojom.

sadržaj zahtijevajte* sadržaj zahtijevajte* željezo 0,8 mg 4% 0,34 mg 2% kalcij 12 mg 1% 15 mg 1% kalij 490 mg 10% 384 mg 8% magnezij 29 mg 7% 30 mg 7% fosfor 200 mg 16% 252 mg 20% natrij 44 mg 2% 61 mg 3% cinkov 0,64 mg 6% 0,43 mg 4% bakar 0,25 mg 28% 0,05 mg 5% mangan 0,02 mg 1% 0,02 mg 1% selen 36,5 mcg 66% 41,4 mcg 75%

Losos – vitamini

Kao i do sada, u žutom dijelu tablice nalazimo sadržaj vitamina za divlji losos, a u plavom dijelu za uzgojeni losos.

sadržaj zahtijevajte* sadržaj zahtijevajte* vitamin A 12 mcg 1% 69 mcg 8% vitamin C 0 mg 0% 3,7 mg 4% tiamin (B1) 0,23 mg 19% 0,34 mg 28% riboflavin (B2) 0,38 mg 29% 0,14 mg 10% niacin (B3) 7,9 mg 49% 8 mg 50% vitamin B 5 1,7 mg 33% 1,5 mg trideset% vitamin B6 0,82 mg 48% 0,65 mg 38% folati (B9) 25 mcg 6% 34 mcg 9% vitamin B12 3,2 mcg 133% 2,8 mcg 117% retinol 12 mcg n.d 69 mcg n.d Beta karoten n.d n.d 0 mcg 0%

Losos – aminokiseline

Slijedom toga, podaci o sadržaju aminokiselina za divljeg lososa nalaze se u žutom dijelu tablice, a za uzgojenog lososa u plavom dijelu.

sadržaj zahtijevajte* sadržaj zahtijevajte* histidin 584 mg 83% 651 mg 93% izoleucin 914 mg 65% 1018 mg 73% leucin 1613 mg 59% 1796 mg 66% lizin 1822 mg 87% 2030 mg 97% metionin 587 mg 81% 654 mg 90% fenilalanin 775 mg 89% 863 mg 99% treonin 870 mg 83% 969 mg 92% triptofan 222 mg 79% 248 mg 89% valin 1022 mg 56% 1139 mg 63% arginin 1187 mg n.d 1322 mg n.d glicin 952 mg n.d 1061 mg n.d prolin 702 mg n.d 781 mg n.d tirozin 670 mg 77% 746 mg 85% alanin 1200 mg n.d 1337 mg n.d asparaginska kiselina 2032 mg n.d 2263 mg n.d glutaminska kiselina 2962 mg n.d 3299 mg n.d serin 809 mg n.d 902 mg n.d

Uzgojni naspram divljeg lososa – što odabrati?



Losos, uzgojen ili divlji, To je najbogatiji prirodni izvor omega-3 masnih kiselina.

Prije samo nekoliko godina, objavljeno je da se sadržaj omega-3 u uzgojenom lososu smanjio 5 puta i da je niži nego u divljem lososu. Najnoviji podaci to ne potvrđuju. Baš je suprotno. Budući da omega-3 masne kiseline dospiju u losos iz planktona kojim se divlji losos uglavnom hrani, hrana nije osiguravala dovoljno omega-3 masnih kiselina uzgojenoj ribi. Očito se to mijenjalo i Trenutačno uzgojeni losos nije lošiji od divljeg lososa u tom pogledu.

U poljskim supermarketima najčešće možete pronaći lososa iz norveških uzgajališta. Prije nekog vremena u medijima se pojavila informacija da se ribe drže u kavezima i pune hranom koja sadrži antibiotike. Zbog toga njihovo meso sadrži štetne dioksine i teške metale. No, s druge strane, nema boljeg okoliša za uzgoj lososa od norveških fjordova. Vrlo često to zaboravljamo ribe se detaljno pregledaju, jer to zahtijevaju zemlje u koje Norveška izvozi losos. Samo Poljska uvozi oko 150.000 tona godišnje, a 95% se prerađuje i izvozi na zahtjevna tržišta europskih zemalja, tako da je održavanje najviših standarda očito.

Salmona je zapravo zasjenilo nekoliko incidenata koji su se dogodili u Čileu. Jer tamo uzgajivači zapravo koriste antibiotike. Čak se šale da ih uzgajališta lososa koriste više nego lokalne bolnice. Stoga prije nego što kupite ribu provjerite ne dolazi li iz ove južnoameričke zemlje.

Što je bolje: divlji ili uzgojeni losos?

Najvažniji zaključak naše usporedbe jest da se uzgojeni losos u nekim aspektima razlikuje od divljeg lososa, ali razlike nisu dovoljno velike da bi dale prednost jednoj ili drugoj ribi.

Uzgojni losos sadrži nešto više:

masti, uključujući zasićene masti i kolesterol,

proteini,

kalorije,

fosfor,

natrij,

selen,

vitamini: A, C, B1, B9,

retinol,

omega-3 i omega-6 kiseline,

aminokiseline.

Međutim, pruža manje od divljeg neki mikroelementi:

željezo,

kalij,

cinkov,

bakar,

vitamin B2,

vitamin B5,

vitamin B6,

vitamin B12.

Hrana sadrži kontaminante i nemoguće ih je izbjeći

Sva hrana odobrena za prodaju sadrži kontaminante koji mogu biti štetni za ljudsko zdravlje. Losos također, čak i losos ulovljen u divljini. Međutim, u slučaju opasnih tvari (teški metali ili dioksini) uspostavljeni su dopušteni standardi koji se ne smiju prekoračiti u hrani odobrenoj za prodaju. Stoga se ne trebamo bojati proizvoda dostupnih na policama trgovina. Nakon njihove konzumacije ne može nam se dogoditi ništa loše. Ipak, ne zaboravite kupovati na pouzdanim i provjerenim mjestima.