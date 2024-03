Ljuska se sama skida s jajeta, morate učiniti samo jednu stvar!

Ogulite jaja brzo i jednostavno! Trebao bi to znati.

ukusni su i zdravi, ali guliti ih često nije ugodno. Ako ih volite tvrdo kuhane, možda se i vi borite s ovim problemom. Ljuska se nikako ne želi odvojiti od bijelog, a cijeli proces ponekad traje gotovo koliko i samo kuhanje.

Uštedite vrijeme i živce

Jeste li se ikada zapitali zašto je ponekad lako oguliti tvrdo kuhano jaje, a ponekad je to muka? Znamo koja se jaja mogu oguliti brzo i jednostavno, a za neka je potrebno malo truda. I nisi ti kriva. Nije da ste nešto pogriješili, pogriješili kad ste ih kuhali ili spremali. Nešto drugo je krivo.

Možda zvuči čudno, ali uzrok problema s guljenjem ljuske je… svježina jajeta. Malo ljudi zna da što je jaje svježije, lakše se guli od ljuske. Ako se lako skida, znači da imamo posla s nešto starijima. To, naravno, ne znači da još uvijek imamo zastarjela jaja. Međutim, ponekad ih je dobro ostaviti da odstoje nekoliko dana prije kuhanja. Uštedite si puno vremena i živaca.

Kod sasvim svježih jaja opna je čvrsto priljubljena uz bjelanjku, a prilikom otkidanja ljuske često zajedno s njom otkidamo i komadiće jajeta. Što je jaje starije, opna je slabija i lakše se odlijepi. Ima veze s pH. Niži je u svježim jajima i raste kako se približava rok upotrebe.

Membrana, koju smo već spomenuli, sastoji se od proteina i najbolje se “osjeća” u kiseloj sredini. Tada je najjače. I najjače se veže za keratin. To je razlog zašto se svježe kuhana jaja tako teško gule. On slabi kako se pH jajeta povećava i približava alkalnosti. To se događa s vremenom, kada se ugljični dioksid počne polako oslobađati.

Koja su jaja najbolja za guljenje?

Koliko jaja trebaju biti stara da bi se lako ogulila? Najmanje tjedan dana. Harold McGee, američki stručnjak za znanstvenu obradu kulinarskih timova, savjetuje da se kod kuhanja svježih jaja u vodu doda pola žličice sode bikarbone. Time se povećava pH i jaja se kasnije lakše gule. Djeca, to može negativno utjecati na njihov apetit.

Ako volite jaja, vrijedi znati i trik kako oguliti jaje u nekoliko sekundi. To je jednostavan i genijalan način da uštedite mnogo vremena. Pogotovo ako se ne radi samo o jednom ili dva jaja za večeru, već o desetak za salatu za cijelu obitelj.