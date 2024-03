Legendarni OBITELJSKI NAMAZ za doručak, sendviče i kanapee: Još bolji od kupovnog

Izvrstan sirni namaz s uravnoteženim okusom češnjaka. U ovaj namaz ćete se odmah zaljubiti i redovito ga pripremati.

Nekada davno smo u trgovačkom lancu kupovali namaz koji se zvao obiteljski namaz. Definitivno je zaslužila ovo ime, jer smo je jako voljeli i mi i djeca. Danas ga više nema za kupiti, a ja sam dugo tražila kombinaciju sastojaka koja bi se približila ovoj kupovnoj. Neuspjeh.

Polako sam odustao od ove borbe i vratio se drugima. A onda je neočekivano prijateljica spomenula da svaki vikend mora raditi namaz, što joj djeca i muž traže, a ona ga je nazvala obiteljskim.

Pitala sam za sastojke i odmah me iznenadio osnovni sastojak, a to je kiselo vrhnje. Dodao sam ga u svoje eksperimente s namazom, ali samo u maloj količini da omekša. Isprobala sam recept prijatelja i bio je eureka! To je ona, a još je ukusnija nego što je pamtim.

Evo recepta:

Recept za pošteni obiteljski namaz

Mi ćemo trebati:

400 g kiselog vrhnja

4 žlice majoneze

100 g topljenog sira

200 g tvrdog sira (gouda, edam)

manja glavica češnjaka (oko 6 češnjeva)

žličica Worcestershire umaka (po želji)

Pristup:

1) Češnjak očistite, protisnite kroz prešu, a tvrdi sir naribajte na sitno ribež.

2) U posudi samo izmiksamo sve sastojke u glatki namaz. Ne solimo jer su i sirevi i majoneza dovoljno slani.

3) Ostavite obiteljski namaz u hladnjaku najmanje 2 sata da se okusi prožmu te njime namažite omiljena peciva.

