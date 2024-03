Ako ovog proljeća želite osvježiti svoju frizuru i tražite lagani, prozračni kroj, odaberite francuski bob. Ovaj stil veseli žene diljem svijeta jer optički pomlađuje i omekšava crte lica, a pritom izgleda sjajno. Što je “la petite bob”?

Dašak svježeg zraka osjeća se ne samo vani, već iu frizerskim salonima. Što je vrijeme toplije, to se žene više odlučuju za kratke i udobne frizure. Postoji razlog zašto je bob tako popularan godinama. Ako želite nešto lagano i elegantno, odaberite francusku verziju ove moderne frizure. “Le Petite Bob” impresionira na prvi pogled.

Kakav bob za tanku kosu? U frizerskim salonima vlada “Le petite bob”.

Tako kompliciran naziv za jednostavnu, laganu i djevojačku frizuru. Riječ “petite” na francuskom znači “mali”, što karakterizira ovaj kroj. Osim toga, inspiriran je stanovnicima Pariza, koji su dobro upućeni ne samo u modne trendove, već iu frizerski stil. Kosa je ošišana do brade, iako se neke žene odluče ošišati do jagodičnih kostiju. Duljina vas može odgoditi, ali ne brinite. Osim toga, frizeri prilagođavaju kosu na način da joj daju jedinstven karakter. To se obično radi pomoću pametno oblikovanih valova. Zahvaljujući tome, cijela frizura izgleda vrlo ženstveno, čak djevojački, i lijepo naglašava ljepotu. Djeluje i na ravnu i na kovrčavu kosu. Ali prije nego sjednete u frizerski stolac, pitajte frizera koju verziju preporučuje za vaš tip glave i crte lica.

Kome odgovara “francuski bob”? Ove dame će biti posebno zadovoljne

Sjajna stvar kod ove varijante boba je to što pristaje gotovo svima. Odličan je izbor za žene u pedesetima koje u proljeće žele osvježiti svoju frizuru. Naravno, i dvadesetogodišnjakinje će izgledati sjajno, no zrelije će dame postići više učinak optičkog pomlađivanja.

Zahvaljujući svojoj lakoći, kroj optički oduzima nekoliko godina i omekšava crte lica. Također je idealna frizura za žene s tankom, rijetkom kosom. Neravni oblik, slojeviti i raščupani valovi dodaju volumen cijelom izgledu. Ako tražite inspiraciju, pogledajte francuske bob frizure slavnih. Cara Delevingne nedavno se odlučila za ovu frizuru. Manekenka se odlučila za “claw” verziju s oštro definiranim krajevima. Njezina frizura sjajan je primjer kako uz ovaj stil dobro pristaju šeširi. Glumica Sydney Sweeney nosila je ovu frizuru na dodjeli GLAAD Media Awards.

