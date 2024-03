U posljednje vrijeme sve je popularnija argentinska željeznica koja se sve češće nalazi u vrtovima. Ako ga posijete u pravo vrijeme, krasit će vaš vrt do kasne jeseni. Znamo koji je termin najbolji.

Argentinski željeznik poznat je i kao argentinska verbena. Odlikuje se nježnim ljubičastim cvjetovima, a može doseći visinu i do 1,5 m. Ima slabo razgranate i krute stabljike, što mu je prednost jer ne treba potporanj. Medonosna je biljka pa privlači leptire, pčele i druge kukce oprašivače. Ako se pravilno brinete o njemu, cvjetat će jako dugo, sve do mrazova.

Kakve uvjete voli argentinski željezničar? Nije zahtjevno

Verbena dolazi iz Južne Amerike i česta je pojava u engleskim vrtovima. U Slovačkoj se uzgaja kao jednogodišnja biljka. Najljepše izgleda u većim skupinama, gdje stvara more ljubičastih cvjetova. Voli sunčana mjesta i ima niske zahtjeve za zemljištem. Najbolje rješenje je posaditi ga u mješavinu treseta i pijeska.

Biljka ne voli višak vode, stoga supstrat treba ocijediti. Dobro podnosi sušu i otporan je na štetnike. Možete ga posaditi direktno u zemlju ili u posude. Lijepo ukrašava balkon ili terasu, ali tada je bolje odabrati njegove manje sorte: “Mali” i “Lolipop”. Narastu u visinu od 50 do 70 cm.

Kada sijati verbenu? Najbolji spoj je pred vratima

Argentinska željeznica razmnožava se sjetvom sjemena. Možete ih kupiti u vrtnom centru ili sakupiti sami. Krajem listopada ili početkom studenog, cvijeće treba rezati. Sakupljeno sjeme treba posijati u posude u ožujkukad prođu mrazevi. Najbolje će stoga biti početak kalendarskog proljeća. Možete riskirati i učiniti to već u veljači, ali morate zapamtiti da biljka treba sunce da bi cvjetala. Verbeni treba dugo da nikne i može biti hirovita. Temperatura u prostoriji u kojoj se nalazi cvijet trebala bi biti od 20 do 23 stupnja C. Sredinom svibnja možete je premjestiti u zemlju i posaditi na razmak 30 x 40 cm. Cvate od srpnja do kraja listopada.

