Kuhate li i vi krumpir za uskršnju krumpir salatu dan prije? Trebao bi to znati! Kora se sama skida u roku od nekoliko sekundi

Bez struganja ili sporog guljenja! Od sada zapamtite ovaj trik i nikad više nećete raditi krumpir salatu na drugi način.

 je klasik koji se na našim stolovima pojavljuje za svaki blagdan. Tradicionalno se poslužuje za Božić uz prženu ribu, a za Uskrs uz dimljeno meso. Svaka domaćica ima svoj provjereni recept i mnoga poboljšanja. Osim majoneze, vrlo su popularni i klizavi, prosjački, bečki, od cikle i miješani sa kupusom.

Što god odabrali, osnova je uvijek odabrati pravu vrstu krumpira. Znate li koji je krumpir pogodan za krumpir salatu i za što se koristi?

Kako odabrati i koristiti različite vrste krumpira?

Vrste krumpira dijelimo na konzumni, industrijski i krumpir, a prema vremenu berbe dijelimo ga na rani koji se bere od svibnja do lipnja, polurani koji se bere od srpnja do rujna i kasni. ©, koje se skupljaju od rujna do listopada i pogodne su za skladištenje tijekom zime.

U trgovini možete naići i na oprane krumpire, očišćene od gline ili neoprane, na kojima ima gline, a ponekad i klice.

Ovisno o tome za što ćete koristiti krumpir, razmislite koju ćete vrstu kuhanja kupiti u trgovini. Poznajemo 4 osnovne vrste krumpira za kuhanje:

Stoga je za krumpir salatu idealno koristiti krumpir tipa A.Â

Skuhani krumpir ostaviti da se potpuno ohladi pa ga očistiti. Treba im dosta vremena da se ohlade, pa je poželjno krumpir za salatu skuhati dan ranije. A kako bismo vam barem malo olakšali posao, donosimo vam odličan trik zahvaljujući kojem se prhuti možete riješiti u nekoliko sekundi.

Ogulite krumpir u nekoliko sekundi bez puno truda

Priprema krumpir salate oduzima dosta vremena, ali uz nekoliko savjeta moći ćete u njoj jako brzo uživati:

1) Krumpir dobro operite i uklonite sve nečistoće.

2) Malim nožem zarežite krumpir s korom okolo. Učinite to na svakom krumpiru. Tijekom kuhanja kožica se opusti i nakon što se ohladi možete ga jednostavno skinuti s krumpira. Vrlo je jednostavno! Ovaj ćete trik najviše cijeniti ako krumpir za salatu skuhate dan ranije. Da bi se kora ogulila, potrebno je pustiti krumpir da se potpuno ohladi. Po toplom vremenu to će biti nešto teže.

3) Narezani krumpir stavite u slanu vodu i kuhajte dok ne omekša.

4) Skuhani krumpir ostaviti da se potpuno ohladi.

5) Nakon što se krumpir ohladi jednostavno i glatko ogulite koru.

Krumpir je za nekoliko sekundi prekrasno čist i možete krenuti s pripremom salate.

Recept za tradicionalnu krumpir salatu:

