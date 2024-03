Kuhate li i vi krumpir za božićnu salatu dan prije? Imam savršen savjet za podijeliti s vama, nikad to nećete učiniti drugačije!

Zlatni savjet za sve koji rade krumpir salatu! Sjeti se nje.

je klasik koji ne smije nedostajati na božićnom stolu. Svaka domaćica ima svoj provjereni recept i mnoga poboljšanja. Osim tradicionalne majoneze, vrlo su popularne i klizava, prosjačka, bečka, od cikle i miješana sa kupusom.

Što god odabrali, osnova je uvijek odabrati pravu vrstu krumpira. Znate li koji je krumpir pogodan za krumpir salatu i za što se koristi?

Kako odabrati i koristiti različite vrste krumpira?

Vrste krumpira dijelimo na konzumne, industrijske i sorte krumpira. Prema razdoblju u kojem se sakupljaju dijelimo ih na rane, koje se beru od svibnja do lipnja, polurane, čije se sakupljanje odvija od srpnja do rujna, te kasne, koje se beru od rujna do listopada i pogodni su za skladištenje tijekom zime.

U trgovini možete naići i na oprane krumpire, očišćene od gline ili neoprane, na kojima ima gline, a ponekad i kvržice.

Ovisno o tome za što ćete koristiti krumpir, razmislite koju ćete vrstu kuhanja kupiti u trgovini. Poznajemo 4 osnovne vrste krumpira za kuhanje:

Način kuhanja A – krumpir čvrste strukture nakon kuhanja.Posipan je s vrlo malo brašna i neće se raskuhati ni nakon dugog kuhanja. Prikladni su uglavnom za krumpir salate, za kuhanje u ljusci, za pečenje ili kao zaseban prilog.

Tip kuhanja B – ovaj je tip vrlo svestran. Manje je čvrst, više brašnast i kuhanjem se djelomično raspada.Krumpir tipa B idealan je za juhe, ali se uglavnom koristi kao prilog.

Način kuhanja C – sadrži puno škroba. Nakon termičke obrade mrve se pa su idealne za pripremu npr. krumpirovog tijesta, kaše ili krumpirovih palačinki.

Način kuhanja D – to je pobrašnjeni krumpir koji se vrlo lako raskuha. Prikladni su, primjerice, za pripremu krumpirovog tijesta.

Iz toga proizlazi da je za krumpir salatu idealno koristiti krumpir tipa A. No, osim pravilne vrste krumpira, važna je i sama njihova priprema.

Krumpir ćemo za salatu kuhati u ljusci, ALI!

Osnova svake dobre krumpir salate je krumpir kuhan u ljusci, koji većina nas skuha dan unaprijed. Zatim ih stavimo na hladno i peremo do sutradan. I tu dolazi vrlo važan korak koji će vam od sada znatno olakšati rad.

Kuhani krumpir u ljusci ostaviti da se malo ohladi i odmah ga oguliti. Ako krumpir gulimo dok je još topao, kora se puno lakše skida i ne lijepi se toliko za krumpir kao drugi dan, kad je hladan. Ne samo da ćete brže oguliti krumpire, nego neće biti ni otpada, pogledajte video (istock izvor):



Vjerujemo da će vam ovaj savjet olakšati pripremu krumpir salate, a isprobat ćete i naše provjerene recepte.

Recepti za krompir salatu

Svečana krumpir salata:

Uz šarana, uz dimljenu ribu ili samo za sebe… ovaj izvrstan, provjeren recept je nezaobilazan…

Mekana salata:

Salata koja je poznata uglavnom u Záhoríju, ali je vrlo popularna ovdje…

Odlična krompir salata:

Salata od kupusa i krumpira:



Tradicionalna krumpir salata:

Novogodišnja salata:

Ciganska krumpir salata:

Krompir salata od majoneze s kotletima:



Ovdje ćete pronaći zbirku recepata za krumpir salatu bez majoneze:

Â