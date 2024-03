Krumpir je bez sumnje dobar za zdravlje: Ali pripazite na ovo!

Krumpir je jedna od osnovnih namirnica u našim kuhinjama. Lako su dostupni i doslovno se mogu pripremiti na stotine načina. Mnogi također znaju da je krumpir dobar za zdravlje. Ipak, na jednu stvar morate biti oprezni.

Ne shvaćaju svi da ovisi i o tome koju ćemo izabrati.

Bogatstvo sadržano u krumpiru

Neugledno povrće krije zanimljivu količinu vitamina i minerala koji blagotvorno djeluju na naše zdravlje. Krumpir je posebno bogat vitaminima A i C, vitaminom B6 te je jedinstven izvor minerala i elemenata u tragovima poput kalija, magnezija, cinka, kalcija, fosfora, željeza, bakra, fluora, natrija, kroma i drugih.

Ova mješavina vitamina i minerala stvarno blagotvorno djeluje na cijelo tijelo.

No, zdravo povrće vrlo lako možemo pretvoriti u nezdravu poslasticu, pa treba dobro razmisliti kako pripremiti krumpir.

Kako najbolje kuhati krumpir

Jedan od najboljih načina za pripremu krumpira je kuhanje, najbolje u ljusci. Ovako pripremljen krumpir bez drugih dodataka vrlo je kvalitetna i hranjiva namirnica. Kuhanje na pari može biti nešto bolja odluka jer je nježnije i krumpir može zadržati više vrijednih tvari.

Stručnjaci preporučuju kuhani krumpir jesti sam, bez maslaca i vrhnja, kao i druge vrste kuhanog ili pirjanog povrća. Prstohvat soli i možda malo začinskog bilja je sve što vam treba.

Ako krumpir kuhamo u ljusci, važno ga je prethodno dobro očistiti i odstraniti klice.

Pire se može napraviti i od kuhanog krumpira, no prema nutricionistima to nije tako zdravo. No, ne radi se o samom krumpiru, već o dodacima u obliku maslaca ili masti iz mlijeka ili vrhnja.

Naravno, ne morate se odreći pirea, no dobro je imati na umu da je pečeni ili kuhani krumpir ipak zdravija alternativa i toga se pridržavati.

Kako najbolje ispeći krumpir

Pečeni krumpir još je jedan način da izvučete maksimum iz ovog povrća za svoje zdravlje. Krumpir pečen u pećnici, najbolje u ljusci i s malo ulja, izvrsna je poslastica koja ujedno opskrbljuje tijelo brojnim vitaminima i mineralima. Preporuča se pečenje na temperaturi ne višoj od 180°C.

Možemo ih peći same ili s raznim drugim povrćem, zahvaljujući čemu će upiti dodatne okuse i mirise. Tako pripremamo zdrav i ukusan prilog npr. mesu, ali je i sam po sebi izdašan i zdrav obrok.

Bolje je ne pripremati krumpir

Mnogi se ljudi oslanjaju na činjenicu da je krumpir jednostavno krumpir. Bilo pečeno, kuhano ili prženo u obliku pomfrita, zar nije svejedno? Stvarno nije.

Problem kod nekih vrsta jela od krumpira je što zbog načina pripreme sadrže previše kalorija. Takav pomfrit iz friteze može vas zasititi i razveseliti nepce, ali vaš organizam neće dugo ostati zdrav ako ovu namirnicu budete češće konzumirali. Problem je količina masnoće koja se upije u krumpir i također prevelika količina soli.

Da ne spominjemo da uz pomfrit često idu i druge nezdrave namirnice, poput kečapa, majoneze ili preljeva te obično malo prženog sira ili mesa.

Treba obratiti pozornost i na čips od krumpira koji je sastavni dio raznih proslava, druženja ili smo ga skloni grickati navečer uz TV. Čips nevinog izgleda zapravo je katastrofa za naše tijelo.

Opet je krivo puno ulja i masnoće, ali i previše soli. Ne dajte se zavarati raznim tvrdnjama na ambalaži da je čips pržen u kvalitetnom ili zdravom ulju i zasoljen zdravom morskom soli. Ništa od toga neće spasiti ovu nezdravu deliciju.

Što nTko je u opasnosti?

Zbog količine masti i natrija redovita konzumacija čipsa ili pomfrita povezana je s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i pridonosi pretilosti. Ne znaju svi da postoji i povećan rizik od raka, za što je kriv akrilamid – tvar koja nastaje prženjem škrobne hrane na visokim temperaturama.

Krumpir i dijabetes

U posljednje vrijeme također se često govori da krumpir nije baš pogodan sa stajališta rizika od dijabetesa tipa 2.

Međutim, istraživanje Sveučilišta Edith Cowan donijelo je zanimljivo otkriće. Ispostavilo se da nije problem samo krumpir kada je u pitanju dijabetes tipa 2. Problem je upravo u tome kako se krumpir priprema i s čim ga ljudi konzumiraju.

uspoređivali različite načine pripreme krumpira i njihov učinak na dijabetes. Kada su odvojili kuhani krumpir od pomfrita, pirea i slično, ustanovili su da kuhani nema nikakvog učinka na ovu bolest.

Autori studije također su otkrili da su ljudi koji su jeli najviše obroka od krumpira također konzumirali puno maslaca, crvenog mesa i bezalkoholnih pića u svojoj prehrani, što su hrana i piće koje povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2.

Ova studija također pokazuje da zapravo nema potrebe osuđivati ​​krumpir kao “škrobnu namirnicu koja potiče razvoj dijabetesa”. Ključno je znati kako ih pravilno pripremiti.

Jeste li znali da ne samo da se krumpir sam po sebi može koristiti na mnogo načina, već i voda od njegovog kuhanja može se koristiti u mnoge svrhe: