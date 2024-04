krastavci. Za veliku berbu potrebno im je potrgati listove. Koji? Pogledaj

Želite li maksimalno povećati žetvu krastavaca? Usredotočite se na njihovo lišće. Ubirući prave, možete dobiti do nekoliko ukusnih, hrskavih plodova. Pogledajte kako to učiniti.

Kada uspijete pokupiti sve detalje u vezi s njegom krastavaca, nije ih teško uzgajati. Kako biste osigurali uistinu obilan urod, morate im posvetiti malo vremena, iako bi vrlo vjerojatno prošli samo redovitim zalijevanjem. Kako postupiti s krastavcima da biljka ne samo dobro napreduje, nego i da puno rodi?

Usredotočite se na lišće

Krastavci se teško tretiraju, ali mogu nastati problemi s plijesni na lišću, što može uništiti urod. Zabava ne mora imati povoda, ali samo u bogatom ruhu. Pogledajte kako provjeriti lišće, kada primijetiti i prije svega kako se boriti protiv gljivica i ne izgubiti sočne, hrskave plodove:

Potrgajte listove

Dobro će proći biljka koja ima dovoljno hranjiva iz zemlje, narasti će u visinu ili biti tanka i imati obilje lišća. Ali veliki broj listova ono je na što se trebate usredotočiti ako želite ubrati dobru zalihu krastavaca.

Zašto? Ima dosta razloga. Iako lišće na prvi pogled izgleda zdravo i ništa mu ne nedostaje, veliki broj listova nepotrebno slabi biljku. Što više listova biljka ima, to više mora hraniti. Nakon toga ne ostaje puno energije za ishranu ploda i to nije poželjno. Starije lišće također je sklonije bolestima koje se onda mogu proširiti na ostatak biljke, što definitivno ne bi koristilo usjevu. Stoga je dobro na vrijeme se riješiti pretjeranog i starog lišća. Prozračite biljku, blagotvorne zrake sunca doprijet će do svih plodova i osigurati im potrebnu toplinu i svjetlost.

Kako to učiniti?

U pomoć svakako uzmite oštre škare. Uostalom, biljka je krhka i možete je oštetiti ili čak slomiti nevještim rukovanjem i čupanjem korijena. A na koja ćete se slova fokusirati? Prije svega, usredotočite se na lišće koje je staro, žuto ili vidljivo nije u najboljem stanju. Nastavite od dna biljke. Kasnije prijeđite na cijelu biljku i potražite bočne izdanke, pa ih pažljivo odrežite škarama. Učinite to odmah nakon prvog lista.

Neka se oporavi

Vjerojatno vas ne moramo podsjećati da je biljka živ organizam i da joj treba nježno rukovanje. Iako mi je uklanjanje lišća važno, to je relativno velik zahvat. Stoga joj dajte vremena da se oporavi i stekne snagu. Stoga nemojte zalijevati biljku na kiši. Nemojte orezivati ​​prije nego što biljka ima osam pravih listova. Pritom joj je dobro rano ujutro skidati listove kako bi za vrijeme kiše rane zacijelile.

Izvor: