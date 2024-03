Kolač od sira bez prstohvata brašna: Umjesto njega koristite mak i džem

Volite li slatke deserte iako znate da biste ih trebali ograničiti? Kolač od sira bez brašna s makom i džemom nije samo ukusan desert, već i zdrava alternativa tradicionalnim receptima. Pogodan je i za one koji moraju paziti na unos glutena. S visokim udjelom kalcija i magnezija stoga je idealan izbor za sve one koji brinu o svom zdravlju, a pritom se vole počastiti slatkim zalogajima. Stoga, umjesto oklijevanja, možete ga odmah početi pripremati! Kako to učiniti?

Izvor: Youtube

Zdravstvene prednosti sjemenki maka

Mak nije samo izvrstan sastojak kolača koji poboljšava okus, već ima i mnogo zdravstvenih prednosti. Sadrži veliku količinu kalcija i magnezija koji su neophodni za zdrave kosti i mišiće. Stoga, počastite li se komadićem ovog kolača od sira, budite sigurni da sigurno neće naštetiti vašem zdravlju.

Priprema tijesta od skute

Najprije u zdjeli izmiksajte 250 g polumasnog svježeg sira, 100 g otopljenog maslaca, 100 g šećera, jednu vrećicu vanilin šećera i 3 žumanjka. Kad smjesa postane glatka, pospite 100 g maka i žličicu praška za pecivo. Ponovno pažljivo promiješajte da se svi sastojci dobro sjedine. Na kraju umiješati još 80 gr džema od šljiva.

Fluffy je u snijegu

Preostale bjelanjke potrebno je umutiti u kvalitetan snijeg koji će osigurati da torta bude lijepo lagana i rahla. Bjelanjke sobne temperature zajedno s prstohvatom soli istucite u čvrsti snijeg. Zatim ga lagano umiješati u pripremljeno tijesto koje zatim izliti u kalup namazan maslacem.

Pecite dok ne porumeni

Pripremljeno tijesto staviti u kalup u zagrijanu pećnicu na 180 °C da se peče. Nakon 30-40 minuta pečenja, odnosno dok kolač ne porumeni i ne naraste, isključite pećnicu i pustite da se kolač ohladi. Gotov kolač od sira s makom možete poslužiti uz topli napitak poput svježe skuhane kave. Vidjet ćete da se slatki okus kolača savršeno slaže s gorčinom pića.

Savjeti za ukrašavanje

Prilikom posluživanja kolač od sira možete nadjenuti svježim voćem po izboru. Svježe jagode, maline ili borovnice savršene su za dodavanje još jednog sloja okusa i svježine kolaču.

Za one koji vole malo luksuza, tortu od sira poslužite s domaćim šlagom. Dovoljno je umutiti vrhnje s prstohvatom vanilin šećera i dodati ga kao kremasti dodatak kolaču od sira. Druga opcija je poslužiti cheesecake uz kvalitetan sladoled.

povezani članci

Izvori: prozeny.cz, gymbeam.cz, vimcojim.cz