Koje su rajčice bolje? Bolji su štap ili grm

Želite sami uzgojiti rajčice koje se ne mogu mjeriti s onima iz trgovine?

Savjetovat ćemo vas o okolišu koja vrsta treba, kako pravilno posaditi biljke i što učiniti da budu jake i rodne!

Također nekoliko savjeta o tome kako spriječiti plijesan i druge bolesti.

Općenito, rajčicu je relativno teško hraniti, pa je prije sadnje potrebno pognojiti tlo. Dodajte dozu stajskog gnoja ili komposta na dubinu od najmanje trideset centimetara. Rajčice se začinjavaju relativno duboko.

Važnu ulogu u formiranju plodova ima i odgovarajuća vlažnost tla. Neredovito zalijevanje smanjuje kvalitetu i količinu plodova. Provjereni način da se održi vlaga i ujedno spriječi vlaženje tla je polaganje slamom ili crnom folijom. Isparavanje vode tada je manje, a za održavanje vlažnosti tla dovoljno je dva puta tjedno navodnjavati sub-mokrom, kako bi što manje vode dospjelo u lišće. Optimalna temperatura za rast rajčice je oko 22 °C. Pri temperaturama ispod 12 °C dolazi do zaustavljanja rasta, a jednako su neprikladne i temperature iznad 35 °C.

Način uzgoja ovisi o vrsti rajčice i odgovarajućem izboru sorte. Šipkaste rajčice obično se uzgajaju na otvorenom, u stakleniku ili plasteniku, grmolike rajčice i patuljaste rajčice koriste se u gredicama ili kontejnerima.

Kvalitetne sadnice temelj su uspjeha.

Moraju biti zdrave, niske i po mogućnosti s prvim cvatom. Prilikom kupnje sadnice vrijedi provjeriti listove s naličja da li ih napadaju lisne uši ili neki drugi štetnici.

Kod sadnje rajčice iskopamo rupu malo dublju od duljine korijena sadnice. Biljke nije potrebno saditi preduboko, korijenova balona ne smije biti dublja od 10 cm, jer je tlo u trenutku sadnje još uvijek hladno. Biljku sadimo pod kutom tako da zemljom prekrijemo još 10 do 15 cm biljke. Biljka će na tom dijelu stvoriti još jedan korijenski sustav koji će kasnije omogućiti bolji unos hranjiva i vlage.

Kod sadnje poštujemo snagu rasta pojedinih sorata pa se kod visokih stabala računa na dvije do tri sadnice po četvornom metru, a kod visokih i niskih grmova četiri do pet sadnica po četvornom metru.

Uzgoj rajčice u stakleniku ima svoje specifičnosti koje se razlikuju od sadnje u gredicu. Prilikom odabira sorte za uzgoj u stakleniku vodimo računa o njihovim karakteristikama. Prije svega biramo metalne štapiće za rajčice koje sadimo u dvoredima uz štap ili žičanu strunu.

Drugi važan faktor je regulacija temperature u kutiji od folije. Za optimalan razvoj biljaka pogodne su temperature u rasponu od 20 do 25 ° C. Stoga je potrebno uvijek paziti da se posuda s folijom u određene dane ne pregrije na suncu, te da se dovoljno prozračuje. To je povezano i sa problemom vlage u zraku na koji ćemo dijelom utjecati i sadnjom na crnu foliju. Time se sprječava da vlažnost zraka poraste iznad 60%. Više vrijednosti pogoduju nastanku i širenju gljivičnih bolesti, posebice plamenjače krumpira.

Najprikladniji datum za sjetvu štapića rajčice je prva dekada travnja, kada je dovoljno dugo padala kiša da sadnice ne dosegnu visinu. Za klijanje sjemena potrebna nam je temperatura od 18-21 °C.

Kad presadnice dovoljno ojačaju, sadimo ih u drugoj ili zadnjoj dekadi svibnja na vanjske gredice. I u tom slučaju cvjetnjake možemo obložiti crnom folijom koja potpomaže pregrijavanje tla, što će posebno cijeniti vinogradari na višim, hladnijim položajima.

Vlažnost zraka podržava oprašivanje i nicanje cvjetova. Optimalna vrijednost je 70 do 80 posto. Ali budite oprezni, vlaga ne smije biti stalna, postoji opasnost od infekcije gljivičnim bolestima.

Donje navodnjavanje sprječava širenje plijesni i gljivičnih bolesti.

Šipke rajčice trebaju potporu. Spiralne šipke olakšavaju vezivanje.