Koja su jaja najzdravija? TOP ljestvica najzdravijih oblika jaja od dijetetičara

Jaja u različitim oblicima imaju malo različite prednosti i zdravstvena svojstva. Za većinu ljudi, najzdravija jaja su meko kuhana i poširana jaja: s bjelanjcima i žumanjcima. Evo zdravstvene razlike između tvrdo kuhanih, meko kuhanih, sirovih, prženih i kajgane. Odlučite koja su jaja za vas najzdravija nakon analize podataka koje smo iznijeli.

U kojem obliku su jaja najzdravija? Odgovoriti na ovo pitanje može biti teže nego što mislite. Potrebno je usporediti nutritivne vrijednosti, ali i utjecaj prerade na sadržaj vitamina, minerala i oblik kolesterola u jajima. Evo ljestvice koja će jasno odgovoriti na pitanje koji je oblik jaja najzdraviji za vas i ostale članove vaše obitelji. Gdje su vaša omiljena jaja?

Sadržaj:

Važnost jaja u prehrani Odabir najzdravijeg oblika jaja – kriteriji Sirova jaja – prednosti i mane Pečena jaja – prednosti i mane Tvrdo kuhana jaja – prednosti i mane Meko kuhana jaja – prednosti i mane Kajgana – prednosti i mane Omlet od jaja – prednosti i mane Poširano jaje – prednosti i mane Rangiranje jaja u njihovom najzdravijem obliku Za koga su različite vrste jaja? Koja je vrsta jaja najzdravija? Usporedba

Važnost jaja u prehrani



Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, možete pojesti do 10 jaja tjedno (1-2 dnevno). Nutritivna vrijednost jaja je neusporediva s drugim proizvodima. Oni pružaju tijelo najkvalitetnije bjelančevine (žumanjak ga sadrži više od proteina). Osim toga, jaja su odličan izvor raznih vitamina. Jaja sadrže velike količine vitamina A, E, D, B, kalija, fosfora i željeza.

Neki ljudi još uvijek sumnjaju jesu li jaja zdrava. Postoje polemike oko sadržaja kolesterola u jajima jer jedno kokošje jaje daje preko 200 mg ovaj sastojak, gdje je norma za odraslu osobu 300 mg dnevno. Kod zdravih ljudi to, međutim, nema veliki značaj jer tijelo može samo kontrolirati razinu kolesterola u krvi. No osobe koje boluju od kardiovaskularnih bolesti trebale bi biti posebno oprezne s konzumacijom jaja. Preporuča im se unos manjih količina, čak i do 2-3 jaja tjedno. Tjedni udio jaja također je ograničen kod osoba s dijabetesom zbog kolesterola i zasićenih masnih kiselina u jajima.

Važno je napomenuti da se kolesterol nalazi samo u žumanjku. Bjelanjak ne sadrži ovaj sastojak, pa osobe koje boluju od bolesti krvožilnog sustava mogu bez straha jesti bjelanjak.

Odabir najzdravijeg oblika jaja – kriteriji



Najzdraviji oblik konzumiranja jaja je onaj u kojem jaja mogu učiniti najviše dobra tijelu. Pri odabiru najzdravijeg oblika jaja vodimo se jasnim kriterijima. Jaja bi trebala zadržati najveću nutritivnu vrijednost, a istovremeno sadržavati što manje štetnih čestica.

Prednost je tekući žumanjak, koji ima najviše temperaturno osjetljivih vitamina. Što manje temperatura utječe na žumanjak, to je više sastojaka sačuvano.

Protein u savršenom jajetu treba rezatiza neutraliziranje učinka avidina: tvari koja ograničava apsorpciju vitamina biotina. Jednokratno jedenje sirovog jajeta nije potpuno opasno, ali sirova jaja ne biste trebali jesti redovito.

Najzdraviji način pripreme jaja je onaj bez jako agresivne termičke obrade. Činjenica da su jaja zdrava vrlo je važna kolesterol je ostao neoksidiran. Uglavnom se nalazi u žumanjku i oksidira, primjerice, kod prženja ili dugog kuhanja jaja.

Metode pripreme jaja imaju mnoge prednosti ne zahtijevaju dodatak druge masti. Jaja već sadrže mnogo zasićenih masnih kiselina, pa je bolje ne dodavati maslac i druge izvore masnoće u jela s jajima.

Svi načini pripreme jaja koji su jednostavni su plus omogućuju vam da u svoj obrok uključite aditive koji promiču zdravlje: povrće i voće. Postoje mnogi kriteriji za procjenu zdravstvene ispravnosti jaja. Sve smo ih uzeli u obzir kako bismo identificirali TOP oblike konzumiranja jaja koji promiču zdravlje.

Sirova jaja – prednosti i mane



Sirova kokošja jaja su jestiva, to je oblik konzumacije jaja popularan, na primjer, među bodybuilderima. Ipak, ne preporučamo redovitu konzumaciju sirovih jaja zbog nekoliko glavnih nedostataka ovog rješenja.

Nedostaci konzumiranja sirovih jaja:

prisutnost avidina u sirovim proteinima – ograničava apsorpciju zdravog biotina ,

povećana rizik od infekcije salmonelom ,

tek neznatnu prednost pred kuhanim jajima u pogledu sadržaja minerala i vitamina.

Prednosti konzumiranja sirovih jaja:

najveći sadržaj vitamina i minerali,

i minerali, uz poduzimanje mjera opreza i pečenje ljuske jajeta, mali rizik od infekcije salmonelom.

Pečena jaja – prednosti i mane



Pečeno jaje, tj. jaje pečeno na maslacu ili ulju za stvrdnjavanje bjelančevina, također ima svojih prednosti i mana.

Nedostaci konzumiranja pečenih jaja:

dodatno popržiti jaje na masti obogaćuje obrok jajima s masnoćama koje ne manjka u samom žumanjku;

može nastati tijekom agresivnog prženja štetni spojevi AGE (produkti napredne glikacije) – to su smeđi dijelovi pečenog jaja;

ako se i žumanjak prži, doći će do oksidacije kolesterolaodnosno pretvaranje u manje zdrav oblik.

Prednosti konzumacije pečenih jaja:

protein je skraćen, pa učinak avidina je neutraliziran ,

ako žumanjak ostane tekući, zadržava većinu vitamina,

nedostatke je moguće djelomično ukloniti pirjanjem jaja, npr. u rajčicama, umjesto agresivnim prženjem.

Tvrdo kuhana jaja – prednosti i mane



Tvrdo kuhano jaje je jaje koje je kuhano dok se žumanjak ne stegne. Jedenje tvrdo kuhanih jaja je, s jedne strane, preporučljivo, ali s druge strane ima i svojih nedostataka.

Nedostaci konzumiranja tvrdo kuhanih jaja:

djelomičan smanjenje sadržaja sastojaka hranjive tvari kuhanjem;

djelomičan oksidacija kolesterola iz žumanjka djelovanjem temperature.

Prednosti konzumiranja tvrdo kuhanih jaja:

učinak avidina je neutraliziran iz proteina koji blokira apsorpciju biotina,

iz proteina koji blokira apsorpciju biotina, kuhano jaje je manji alergenski potencijal bjelanjci,

možete pripremiti mnogo zdravih recepata za prikladnu pastu od jaja od tvrdo kuhanih jaja,

potpuna sigurnost u smislu moguće infekcije salmonelom.

Meko kuhana jaja – prednosti i mane



Nedostaci konzumiranja meko kuhanih jaja:

u nekim dijetama je zabranjeno jesti tekući žumanjak, npr. u dijeti nakon uklanjanja žučnog mjehura.

Prednosti konzumiranja meko kuhanih jaja:

usireni protein je oslobađanje od biotina koji blokira apsorpciju avidin,

ostaje nekuhani žumanjak odličan izvor svih vitamina i minerala (od kojih je najviše u žumanjku),

meko kuhana jaja lakše su probavljivenego tvrdo kuhana jaja.

Kajgana – prednosti i mane



Nedostaci jedenja kajgane:

često pripremljeno s dodatkom masnoće što nepovoljno utječe na makronutrijente obroka (jaja već sadrže dosta masti),

uobičajeno često pripremana s ne baš zdravim dodacima: kobasica, slanina, šunka.

Prednosti jedenja kajgane:

možete dodati umućena jaja jednostavno dodajte aditive za promicanje zdravlja (npr. rajčice, gljive, vlasac),

Možeš lako je kontrolirati stupanj sirenja jaja a time i njihove nutritivne vrijednosti,

možete dobiti jelo sa vrijednostima sličnim mekom jajetu, ako izrežete bjelanjke i na kraju dodate žumanjke pravljenje kajgane.

Omlet od jaja – prednosti i mane



Nedostaci jedenja omleta od jaja:

bjelanjak i žumanjak se prže, pa kolesterol se mijenja u manje zdravi oksidirani oblik ,

pri izlaganju visokim temperaturama izgubljeni su neki vitamini ,

često pržiti omlet dodaje se dodatna mast,

Prednosti konzumiranja omleta od jaja:

možete lako u omlet dodajte zdravo povrće i voće kao dodatak jelu,

možete lako kontrolirajte konzistenciju omleta i pržiti da ne bude pretvrdo,

pomoću dobre tave mast nije potrebna ispeći omlet.

Poširano jaje – prednosti i mane



Nedostaci konzumiranja poširanih jaja:

bok proteini se mogu miješati s vodom kada pripremate poširano jaje,

poteškoće u pripremi poširanih jaja i izloženost otpadu od jaja,

i izloženost otpadu od jaja, djelomičan gubitak vitamina nakon izravnog kontakta jaja s vrućom vodom.

Prednosti konzumiranja poširanih jaja:

žumanjak u svom sirovom, najzdravijem obliku,

prikladno na lako probavljivoj dijeti ,

lako ih možete kombinirati sa zdravim obrokom, npr. salatom,

njegovu pripremu ne zahtijeva dodatnu masnoću.

Rangiranje jaja u njihovom najzdravijem obliku



Za određivanje najzdravijeg oblika jaja uzimamo u obzir sve oblike konzumacije jaja koji imaju svoje prednosti i nedostatke. Sudjeluju u poretku sljedeći oblici konzumacije jaja: sirova jaja, meko kuhana jaja, tvrdo kuhana jaja, kajgana sa slaninom, kajgana s povrćem, pečena jaja, pečena jaja s rajčicama, poširano jaje, omlet od jaja s voćem ili povrćem.

Top 5 najzdravijih oblika konzumacije jaja: :

mjesto 1: Meko kuhana jaja.

Meko kuhana jaja. mjesto 2: Pečena jaja s rajčicama (npr. shakshuka).

Pečena jaja s rajčicama (npr. shakshuka). mjesto 3: Poširana jaja.

Poširana jaja. mjesto 4: Kajgana s povrćem (žumanjci se dodaju u kajganu na kraju prženja).

Kajgana s povrćem (žumanjci se dodaju u kajganu na kraju prženja). mjesto 5: Omlet od jaja s voćem ili povrćem (pečen bez masnoće).

Sljedeća mjesta na ljestvici zauzimaju:

6. mjesto: Tvrdo kuhana jaja.

Tvrdo kuhana jaja. Mjesto 7: Pečena jaja.

Pečena jaja. Mjesto 8: Sirova jaja.

Sirova jaja. Mjesto 9: Kajgana sa slaninom.

Tko je najzdraviji za različite vrste jaja?



No, odgovor na pitanje koja su jaja najzdravija ovisi o tome tko postavlja pitanje. Stoga je vrijedno uzeti u obzir posebne individualne prehrambene zahtjeve, npr. potrebu za lako probavljivom prehranom.

Tvrdo kuhana jaja za koga?

Posebno tvrdo kuhana jaja preporučuju se djeci alergičare, jer toplinska obrada obično uklanja alergene koji izazivaju preosjetljivost. Međutim, valja napomenuti da dugotrajno kuhanje jaja (cca. 10 minuta) na visokoj temperaturi također uklanja vrijedne hranjive tvari.

Za koga meko kuhana jaja?

Meko kuhana jaja mnogo su zdraviji od tvrdo kuhanih. Obično se termički obrađuju oko 2-3 minute, zahvaljujući čemu su sačuvane nutritivne vrijednosti. Posebno se preporučuju osobama koje boluju od bolesti štitnjače, na dijabetičkim dijetama i dijetama za mršavljenje te kod bolesti koje prate povišenu tjelesnu temperaturu.

Pečena jaja za koga?

Kalorični sadržaj pečenih jaja je prilično visok zbog činjenice da se pripremaju na masnoći (najčešće se koristi maslac, ulje ili maslinovo ulje). Za usporedbu, 100 g pečenih jaja organizmu unosi približno 210 kcal (tvrdo kuhana jaja – oko 150 kcal, a meko kuhana jaja – 140 kcal).

Koja je vrsta jaja najzdravija? Usporedba



Želite li pitanje o najzdravijim jajima proširiti na to koja će to vrsta jaja biti? U donjoj tablici uspoređujemo svojstva klasičnih kokošjih jaja s jajima zelenonoge kokoši i prepeličjim jajima.

Parametar/Svojstvo Kokošja jaja iz trgovine Jaja kokoši zelene noge Prepeličja jaja Nutritivna vrijednost na 100g Protein Cca. 13 g Cca. 13 g, ali bolje kvalitete proteina Cca. 13 g Mast Cca. 9 g Cca. 9 g, nešto veći udio omega-3 kiselina Cca. 11 g Kolesterol Cca. 373 mg Cca. 200 mg Cca. 844 mg Vitamini i minerali – – – Vitamin D Mala količina Veća količina u usporedbi s kupovnim jajima ako kokoši pasu vani Mala količina Željezo Cca. 1,2 mg Cca. 3,16 mg Cca. 3,65 mg ostalo Ukus Standard Često se opisuje kao intenzivniji i bogatiji Vrlo delikatno, specifično Dostupnost Vrlo visoko Umjereno Umjereno do nisko Utjecaj na okoliš Promjenjivo, ovisno o uvjetima proizvodnje Općenito niže, osobito kada se uzgaja organski Niske, prepelice zahtijevaju manje prostora

Zbog vrste, Prepeličja jaja se mogu smatrati najzdravijim. To je zbog većeg udjela žumanjka u usporedbi s proteinom koji ima veću koncentraciju hranjivih tvari. Jaja zelenonogih kokoši nešto su zdravija od kaveznih jaja, ali imaju slične nutritivne vrijednosti kao jaja kokošija iz slobodnog uzgoja. Način obrade jajeta ima veći utjecaj na najzdravije jaje nego vrsta jajeta.