Keto biciklizam je “light” verzija ketogene dijete. Hoće li vam uspjeti?

Ketociklizam uključuje izmjeničnu upotrebu ketogene dijete s jelovnikom s točnom količinom ugljikohidrata u prehrani. Omogućuje vam da zadovoljite apetit za hranom zabranjenom u keto dijeti i opskrbite svoje tijelo vlaknima. U teoriji se ovom vrstom dijete može smršaviti, no u praksi to varira. Ovo nije dijeta za svakoga: može uzrokovati da se osjećate lošije i neće biti dobra za vaše zdravlje.

Ketociklizam je navodno lakša verzija ketogene dijete. No, ako ste uspjeli dugo slijediti keto dijetu, znate da u početku može biti teško, ali onda postaje lakše. Želite li stalno ulaziti i izlaziti iz ketoze? Ako vam to nije problem, možete pokušati, ali učinite to mudro. A ako vam je to bio težak posao, keto ciklus možda nije dobro rješenje.

Keto cikliranje – što je to?



Keto cikliranje, tj ciklička ketogena dijetaje korištenje ketogene dijete s 1-2 dana pauze, koje se uzimaju s vremena na vrijeme, kako bi se jeli proizvodi s visokim udjelom ugljikohidrata.

Ketociklizam nije detaljno specificiran, što znači da se ne zna koliko dana morate dosljedno slijediti keto dijetu da biste napravili pauzu od ugljikohidrata. Može biti svaki tjedan, svaka 2 tjedna, jednom mjesečno. Ljudi najčešće govore o 5-6 dana keto dijete i 1-2 dana unosa ugljikohidrata.

To uzrokuje da tijelo naizmjenično “uključuje” i “isključuje” stanje ketoze.

Dugoročni učinci nisu proučavani korištenje keto ciklusa za mršavljenje ili zdravlje.

Pažnja! Keto ciklus i ugljikohidrati nisu isto! U cikliranju ugljikohidrata 4-6 dana jedete manje ugljikohidrata, a 1-3 dana više, no ni u fazi smanjenog unosa ugljikohidrata oni nisu tako drastično ograničeni kao kod keto dijete. Ciklus ugljikohidrata je u studijama pokazao sljedeće učinke: mršavljenje, poboljšanje sportske izvedbe, poticanje rasta mišićne mase. Ne znamo ništa o keto ciklusu osim onoga što tvrde ljudi koji koriste ovaj model prehrane.

Keto Cycle je također aplikacija, što nema nikakve veze s keto ciklus dijetom. To je samo (plaćeni) alat za izradu jelovnika ketogene dijete. Osim toga, ne uživa dobre ocjene korisnika – prosječna ocjena je 2,3-2,7 od 5 i ima puno negativnih mišljenja.

Prednosti i nedostaci ketociklizma, mišljenja



Za neke ljude ketociklizam je način da zadovolje želju za hranom koja sadrži ugljikohidrate. U međuvremenu, mnogi od tih ljudi, umjesto da posegnu za povrćem, voćem ili proizvodima od cjelovitih žitarica, fokusira se na manje zdravu, ali ukusniju hranu: pizza, brza hrana, slatkiši, slastice. Kad bi tijekom keto ciklusa odabrali povrće, voće i proizvode od cjelovitog zrna pšenice, to bi im dobro došlo – osigurali bi si vlakna koja su važna za zdravlje, pa tako i za stanje crijevnog mikrobioma. To bi bila nedvojbena prednost keto ciklusa.

Nažalost, mnogi ljudi nakon faze s niskim unosom ugljikohidrata, kada je njihovo tijelo već prešlo u stanje ketoze, ostavljajući ga u fazi s ugljikohidratima, ne mogu ponovno odustati od ugljikohidrata. To se prije svega odnosi na ljude čiji je organizam bio ovisan o šećeru te im je započeti ketogenu dijetu i držati se nje zaista bilo jako teško, npr. teško su prolazili kroz tzv. keto gripa. Kada se tijelo konačno prebacilo na sagorijevanje masti i ušlo u stanje ketoze, osjećali su se bolje, a želja za slatkim se smanjila. Ketocikliranje ih izlaže tome svaki put opet će se morati boriti međusobnovratiti se u ketozu. Neće svi uspjeti.

Ovo nije jedini nedostatak keto ciklusa. Jedna je studija primijetila da su se kod ljudi koji su 6 dana držali keto dijetu i potom konzumirali 75 grama ugljikohidrata u krvi pojavile “mrvice” endotela krvnih žila, što ukazuje da je možda došlo do kvara. upala u stijenkama krvnih žila.

Druge brige koje stručnjaci imaju odnose se na zdravlje krvožilnog sustava. Ispostavilo se da slijeđenje ketogene dijete, tj. masne prehrane bogate zasićenim mastima, nije toliko nezdravo (razina LDL-a i triglicerida), ako tijelo stalno funkcionira u stanju ketoze – ono će postati super sagorjevač masti. Međutim, ako velike količine masti, osobito zasićene masti, prate velike doze šećera ili hrane s visokim glikemijskim indeksom, Razine LDL-a i triglicerida počet će rasti, što nije zdravo za srce i krvne žile. Nažalost, ketocikliranje podrazumijeva povremeno unošenje ugljikohidrata ili šećera u tijelo na koje se tijelo već naviklo. To može negativno utjecati na vaše zdravlje.

Posljednja dva nedostatka keto ciklusa su:

povećan rizik od promjena raspoloženja i pogoršano blagostanje,

i pogoršano blagostanje, smanjenje učinkovitosti ketogene dijete tijekom vremena na keto ciklusu.

Također postoji rizik da se nakon što posegnete za ugljikohidratima ili šećerima više nećete vratiti ketogenoj dijeti.

Kako raditi ketociklizam?



Ako ipak želite isprobati ketociklizam, pridržavajte se principa ketogene dijete 5-6 dana, tj. pazite da količina ugljikohidrata u vašoj prehrani ne prelazi 20-50 g. To znači izbjegavanje jedenja hrane s visokim udjelom ugljikohidrata i povećanje unosa masti do razine koja osigurava 65-90% vaše energije. Stoga nema potrebe jesti proizvode od brašna, velike količine voća i škrobnog povrća, kao ni slatkiše i kruh.

Nakon 5-6 dana uključite zdrave proizvode s visokim udjelom ugljikohidrata u prehranu 1-2 dana. Pokušajte osigurati da ugljikohidrati daju 60-70% energije, a masti samo do 10%. Ići za:

grah i slanutak,

Smeđa riža,

voće: kruške, jabuke, banane, grožđe, sušeno voće,

povrće: slatki krumpir, krumpir, kukuruz, mrkva,

integralna tjestenina i kruh,

zobene pahuljice.

Na ovaj način ćete se osigurati vlakna i mnoge vrijedne mikroelemente i vitamine, kojih nema u brzoj hrani i slatkišima. Nakon ove kratke pauze vratite se na ketogenu dijetu.