Kao da ste ih slikali: Ovako ćete promijeniti boju hortenzija, na kraju će biti najljepše!

Ponekad hortenzije mogu same promijeniti boju, zbog kiselosti tla, pa one koje su jedne godine imale ružičaste cvjetove, sljedeće mogu imati plave. Ali možete to učiniti sami ako želite. Jedino što odolijeva je krem ​​boja koja može dobiti samo ružičastu nijansu.

Ali ako želite da vaša hortenzija ima plave ili ljubičaste cvjetove, tlo oko nje mora biti kiselo, jer ono pomaže u prijenosu aluminija u biljke i doprinosi stvaranju plave boje.

Ako je hortenzija plava, to znači da je tlo oko nje izrazito kiselo. Tako će vam organsko gnojivo ove boje pomoći da dodatno zakiseli tlo. Možete ga napraviti od kuhinjskih ostataka poput taloga kave i kore od banane.

Shutterstock

Žudite li za ružičastom hortenzijom, posavjetujte se sa stručnjacima iz poljoprivredne apoteke koji će vam preporučiti preparate za smanjenje kiselosti tla, što će rezultirati ružičastim cvjetovima. Ljuske jajeta, pepeo, morske školjke, limunova kora učinit će tlo od kiselosti i dobit ćete ružičastu hortenziju.