Kakvo će vrijeme biti u listopadu i što još možete raditi u vrtu? To je previše

Mjesec listopad znači opraštanje od ljeta i polako privikavanje na suhe mjesece i zimu. Lišće na drveću očarava paletom boja, a vrt zahtijeva posebnu njegu. Što treba učiniti u promjenjivom listopadskom vremenu?

Dječje ljeto je neodoljivo lijepo, sunčano i toplo. S druge strane, može pripremiti i znatno hladnije vrijeme koje će vas podsjetiti da se bliži zima i da Sunce gubi svoju snagu. Razdoblje je kada vrt zahtijeva puno pažnje. Što je sve potrebno napraviti, pripremiti i poboljšati u ovom prijelazu?

Listopad je često vjesnik hladnijih dana. Iako vas zna itekako iznenaditi pa se temperature neočekivano mogu popeti i do 30 °C. Pogledajte koliko promjenjivo može biti vrijeme u listopadu. Što možete očekivati ​​od mjeseca listopada Dagmar Honsov otkriva u videu:

Koristite travu za rad

Sunčeve zrake još uvijek vire iznad horizonta, ali njihov je intenzitet ipak slabiji. Dani polako postaju kraći, a mrak sve ranije pada. Upravo je to vrijeme kada je potrebno uskladiti nekoliko važnih koraka u vrtu i gredicama.

Zbirka zakašnjelih

Glavna berba je najvjerojatnije već gotova, ali trenutno bi između krušaka i jabuka moglo dozrijevati nekoliko berbi koje kasne. Ako čekate nešto od ovoga, sada je pravo vrijeme da ih i pokupite.

Nemojte odgađati da ne unište žetvu prvog zamrzivača, bila bi šteta. Istodobno, možete koristiti neke od gredica za uzgoj salate bogate vitaminima. Idealno je imati nož i vilicu. Potočarka može dozrijevati i do Božića.

Neka opet bude lijepo

Listopad je također idealno vrijeme za uzgoj lukovica ukrasnog cvijeća kako biste u njima mogli uživati ​​u proljeće. Tako pripremite lukovice tulipana, perunika, zumbula. Početkom listopada imat ćete vremena posaditi čak i zaboravljene narcise. Dajte priliku i ukrasnom drveću, ono će zaista uljepšati vaš vrt. Koje su mogućnosti i koja su ukrasna drvca najbolja za odabir, pogledajte na YouTube kanalu bívanie:

Ne zaboravite travnjak

Jeste li mislili da ćete posljednji put pokositi travnjak i gotovo je? Razočarat ćemo vas. Priuštite mu redoviti rez otprilike do sredine listopada. Sredinom mjeseca zadnji put ga pokosite, ostavite malo dulje, bolje će podnijeti prvi prizemni mraz. Pritom ne zaboravite na začinsko bilje. Do sada su se odlično snalazili na otvorenom, no sve hladnije vrijeme im sigurno neće donijeti puno veselja. Odnesite lomljivo bilje kući, a zatim spremite za zimu ono otpornije

