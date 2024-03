Kako zgusnuti smjesu za krumpirove palačinke? Zaboravite brašno, ovo je puno bolji način! Uvijek će biti prekrasno hrskavi i vrlo ukusni

Prekrasne prhke palačinke i to bez upotrebe brašna? Savjetovat ćemo vas kako to učiniti. Rezultat će vas sigurno iznenaditi.

među najpopularnijim su tradicionalnim jelima koje svatko može pripremiti. Možemo ih poslužiti kao zasebno jelo s domaćim preljevom, salatom ili kupusom, ali također nadopunjuju pečeno meso ili sote.Â

Palačinke od krumpira i raznog drugog povrća među izvrsnim su i brzim jelima koja možete pripremiti za nekoliko minuta. Za njihovu pripremu dovoljno je nekoliko osnovnih namirnica i nahranit ćete cijelu obitelj. Odlične su tikvice, mrkva, celer, bundeva, ali i cikla. Ipak, najpopularniji su nedvojbeno tradicionalni krumpiri koji se ovdje pripremaju generacijama.

Najbolji izbor je posegnuti za načinom kuhanja C. Ovakav krumpir sadrži puno škroba i idealan je za pripremu palačinki ili krumpirovog tijesta. No, možemo ih pripremiti praktički od bilo koje vrste krumpira, no najčešći problem je nastala gustoća smjese. Ovisi o vrsti krumpira koji se koristi

Ako je krumpir previše vodenast, potrebno je odstraniti svu vodu iz smjese ili je zgusnuti. Za zgušnjavanje u našim kuhinjama najčešće se koristi brašno, no postoje i druge izvrsne alternative koje će vam pomoći da zgusnete rijetku smjesu, a rezultat će uvijek biti savršen.

Kako zgusnuti smjesu za krumpirove palačinke?

1. Brašno

Kao što smo već spomenuli, najjednostavniji i najčešće korišteni način je dodavanje brašna u smjesu. Može biti glatka, ali poluhrapava također dobro funkcionira. Ako se odlučite za zgušnjavanje brašnom, dodajte ga pažljivo i u malim obrocima dok ne postignete željenu gustoću. Ako dodate previše brašna, palačinke će biti vrlo gumene.

2. Krumpirov škrob

Ako je krumpir jako vodenast, sadrži malo škroba. U tom slučaju izvadite kutiju krumpirovog škroba iz ladice i dodajte 1-2 žlice u smjesu.

3. Sir

Ribani sir može biti ukusna alternativa za zgušnjavanje. Služit će ne samo za zgušnjavanje nego i za stvaranje prekrasnog okusa. Ipak, posegnite za sirevima s nižim udjelom masti. Idealan izbor je sir eidiam ili gauda.

4. Mrkva

Ako vam se smjesa za palačinke čini prerijetka, naribajte u nju komad drugog povrća, primjerice mrkvu. Bit će savršenog okusa, a imat će i lijepu boju

5. Krušne mrvice

Za pripremu nedjeljnih narezaka najčešće se koriste krušne mrvice, ali mogu biti odličan pomoćnik i kod pripreme krumpirovih palačinki. Njegov dodatak jamči idealnu konzistenciju i zahvaljujući njemu palačinke su prekrasno hrskave. Ako ste do sada navikli zgušnjavati brašno, prezle su puno bolja alternativa. Probaj!

6. Zobene pahuljice

Čak se i palačinke od krumpira mogu pripremiti zdravije i bez zgušnjavanja škrobom ili brašnom. Šaka sitno mljevenih zobenih pahuljica djeluje savršeno. Palačinke su prhke, a ako ih ispečete u pećnici bez ulja, poslužit ćete si savršen zdravi ručak.

Recept za tradicionalne palačinke od krumpira

Sirovine:

1 kg krumpira

2 jaja

4 češnja češnjaka

1 PL mažuran

1 žličica mljevenog kima

1 žličica soli (ili po ukusu)

za zgušnjavanje: prezle, zobene pahuljice, glatko ili poluokrubno brašno po potrebi

Â

Još nam treba:

svinjska masa

slanina

Â

Pristup:

1) Krompir i češnjak očistiti

2) Očišćeni krumpir naribati na sitno ribež.

3) Uklonite višak vode iz krumpira. Tada vam za gustin neće trebati brašno. Ako je krumpir previše vodenast, po potrebi dodajte malo brašna, prezle ili šaku zobenih pahuljica.

4) Zatim dodajte protisnuti češnjak, dva jaja, mažuran, mljeveni kim, sol i dobro promiješajte.

5) Pripremimo svinjsku masu. Najbolja je za pečenje palačinki jer se ne raskuha.

6) Zagrijte tavu, pustite da se masa otopi i malo smanjite temperaturu.

7) Smjesu od krumpira kuhačom staviti na tavu i oblikovati tanku palačinku. Pecite dok ne porumene sa svake strane. Temperatura ne smije biti previsoka kako bi se palačinke dobro ispekle.

8) Palačinke uvijek poslužujemo svježe, tada su najbolje.

