Kako zgusnuti gulaš? Brašno nije jedini način

Gulaš je popularno jelo koje dolazi u različitim verzijama. Sočni komadi mesa u ukusnom gustom umaku osnova su gulaša, bez obzira na odabrane dodatke. Idealnu gustoću umaka možete dobiti smanjenjem vode ili dodavanjem gustog, masnijeg vrhnja.

Ključno pitanje za konačni učinak našeg gulaša je izbor sirovina za njegovu pripremu. Gulaš kuhan s crvenim mesom bit će mnogo bogatiji od peradi. Također, okus junećeg ili janjećeg paprikaša potpuno je drugačiji od okusa purećeg ili pilećeg paprikaša.

Dodatak povrća također ima jedinstven učinak na gulaš. Ovo jelo je obogaćeno velikom količinom paprike, luka i krompira. Osim toga, dugo pirjano povrće zna se raspasti u umaku. Varivo s puno povrća bit će gušće od onog s manjom količinom povrća. Ali što učiniti kada sam odabir sastojaka ne daje zadovoljavajući učinak?

Smjesu zgusnite vrhnjem

Gusto kiselo vrhnje idealno je za zgušnjavanje gulaša. Osim na samu konzistenciju, utječe i na okus cijele namirnice te je čini baršunastijom. Kod zgušnjavanja vrhnjem paziti da se ne zgusne.

Nemojte vrhnje ulijevati izravno u lonac s varivom. Takvo vrhnje treba unaprijed očvrsnuti, tj. dobro pomiješati s malo ljutog umaka. Tek tada pripremljeno vrhnje možemo dodati u jelo.

Ako želimo gušći gulaš, u stvrdnutu kremu možemo dodati žlicu brašna. Nakon temeljitog namazanja sve ulijte u lonac i uz stalno miješanje prokuhajte.

Kako zgusnuti gulaš bez dodavanja drugih sastojaka

Najlakši, ali pomalo dugotrajan način zgušnjavanja gulaša je reduciranje. To znači da gulaš ostavimo na vatri dovoljno dugo da ispari višak vode. Ovaj gulaš treba kuhati na laganoj vatri bez poklopca.

Isparavanje vode iz gulaša ima caku. Što je manje vode u posudi, to je njegov okus intenzivniji. To se također odnosi i na sol koju dodajemo hrani – gušći umak imat će veću koncentraciju soli. Iz tog razloga, soljenje po ukusu treba ostaviti do samog kraja kuhanja, kada je konzistencija umaka odgovarajuća.