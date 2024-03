Bedra su jedan od najproblematičnijih dijelova ženskog tijela. Vitka bedra san su mnogih žena, no u praksi su to područje gdje se uglavnom skladišti masno tkivo. Borba za vitke noge nije laka. Kako skinuti salo na bedrima nakon 50? Ipak, dovoljno je usvojiti nekoliko jednostavnih navika i biti sustavan. Možete izgubiti i do 5 cm oko bedara.

Što uzrokuje povećanje bedara? Zbog toga imamo debela bedra

Masno tkivo ima nekoliko omiljenih dijelova ženskog tijela. Najčešće se nakuplja na nogama, bedrima, bokovima i stražnjici, što mnogim ženama često predstavlja veliku neugodnost.

Ima veliku ulogu u taloženju masnog tkiva na bedrima genetika i ženskih spolnih hormona. Nešto zaobljenije tijelo u tim predjelima stoga je sasvim prirodna aktivnost tijela. No, kada tome dodamo lošu prehranu i sjedilački način života, samo smo korak do pravog problema s kojim se neće biti lako boriti.

Kako brzo izgubiti težinu u bedrima? Zapamtite ove savjete

Želite li smanjiti obujam bedara, smršavjeti s bokova i stražnjice te stanjiti i oblikovati donje dijelove tijela, prvo biste trebali smanjiti ukupnu tjelesnu težinuusredotočite se na uravnoteženu prehranu i redovite treninge. Dnevni jelovnik trebao bi sadržavati veliku količinu povrća, voća i vlakana, a isključiti prerađenu hranu.

Figura iz snova često se plaća napornim radom. Međutim, nekoliko jednostavnih navika, osobito kako starite, pomoći će vam da učinkovito njegujete i održavate donji dio tijela u dobrom stanju. Osobe koje su genetski predisponirane za nešto deblja bedra, poput onih kruškolike figure, teže će oblikovati ovaj dio tijela. Međutim, trud nije u potpunosti osuđen na neuspjeh.

Što učiniti da stanjite bedra? Nakon 50. zapamtite ova pravila

Kako starimo, metabolizam se usporava, a kod žena u prirodnoj menopauzi dolazi do hormonalnih promjena koje potiču debljanje. Ako želite smršavjeti nakon 50. godine, zapamtite jedno pravilo – činite to pametno i sigurno.

Nakon 50. godine ukupna učinkovitost organizma nešto opada. No, to ne znači da se trebate potpuno odreći svake tjelesne aktivnosti. To je jedan od ključeva uspjeha.

Želite li smršaviti noge? Promijenite malo svoje dnevne navike.

Ustanite s kauča i prihvatite aktivniji način života. Odaberite stepenice umjesto lifta. Ne morate ih odmah proći. Samo se polako penji. Vjerujte mi, s vremenom će vam biti lakše.

Hodajte češće. Pokušajte napraviti barem 10.000 koraka dnevno.

Vježbajte nordijsko hodanje.

Stavite sobni bicikl u svoju dnevnu sobu i odlučite se za spinning. Ovo je jedna od onih aktivnosti koja vam omogućuje iznimno učinkovito oblikovanje nogu. Promjenjivim tempom možete potrošiti do 700 kcal po satu pedaliranja. Zato gledajte svoju omiljenu seriju i idite na vožnju biciklom umjesto da sjedite na kauču.

Što učiniti kako biste smršavjeli s bedara? Ove jednostavne vježbe će vam pomoći

Čučnjevi, škare, iskoraci ili plankovi pomoći će vam u borbi za vitka bedra o kojima ste maštali kao dodatak sljedećem treningu. Međutim, kada se fokusiramo isključivo na smanjenje njihova opsega, samo istežemo mišićno tkivo, čineći ih još većima.

Pravi ubojica sala koji će vam omogućiti da skinete kilograme s nogu je tabata – intervalni trening vrlo visokog intenziteta. No, kada tek krećete u borbu za vitkijim bedrima, činite to postupno. U tome će vam pomoći i druge jednostavne vježbe koje možete lako raditi čak iu udobnosti svoje dnevne sobe.

Lezite na jednu stranu, lagano savijte unutarnju nogu i lagano podignite vanjsku nogu. Vježbu izvodite polako, bez naglih pokreta. Neka vaša bedra i stražnjica rade.

Ležeći na boku, postavite vanjsku nogu na tlo i lagano podignite unutarnju nogu.

Lezite na leđa, savijte koljena i podignite kukove. Kretanje treba biti kontrolirano i ne prebrzo. Na ovaj način možete raditi i na svojoj stražnjici.

Postavite stopala široko razmaknute i usmjerite koljena i stopala prema van. Zatim se spustite kao da sjedite na nevidljivoj stolici. To je sumo čučanj – opcija za manje napredne osobe, koja znatno manje opterećuje koljena. Počnite s 10 ponavljanja i svakim sljedećim treningom povećavajte njihov broj.

