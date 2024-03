Kako se zaštititi od štetnih Wi-Fi elektromagnetskih valova

Današnji svijet ne možemo zamisliti bez interneta i bežične veze uz pomoć Wi-Fi-ja. Ali kako ti valovi koji teku kroz zrak utječu na naše tijelo? Zbog relativno kratke povijesti masovne uporabe Wi-Fi tehnologije, još uvijek nema dovoljno istraživanja koja bi mogla ponuditi zadovoljavajuće rezultate. Ostaje otvoreno pitanje kako ti valovi dugoročno utječu na ljudski organizam i mogu li uzrokovati određene bolesti. Pročitajte što do sada znamo o Wi-Fi-ju i kako se zaštititi od štetnih virusa.

Bežični internet u svakom kućanstvu

Očito je da danas više ne možemo postojati bez interneta u obliku bežične Wi-Fi veze. Iz tog razloga danas u svakom kućanstvu možemo pronaći router koji prenosi ovaj signal. No, zanimljiva je i ujedno možda pomalo zabrinjavajuća činjenica da ovaj signal u određenom obliku osim naših pametnih uređaja prima i naše tijelo. To može imati niz učinaka na fizičko i mentalno zdravlje.

Koji su zdravstveni rizici Wi-Fi-ja?

Pogoršanje koncentracije

Kronični umor

Doprinosi nesanici

Glavobolje ili migrene

Kako smanjiti utjecaj Wi-Fi-ja na zdravlje

Među jednostavnim načinima za ograničavanje dugoročnog utjecaja Wi-Fi-ja na cijelu obitelj je uvođenje nekoliko mjera i zdravih navika. Prije svega postavite ruter u kut sobe na dovoljnoj udaljenosti od kreveta. Isključite uređaj noću, primjerice uz pomoć timera. . Još jedno neprikladno mjesto za Wi-Fi router je dječja soba, gdje se osjetljivi dječji organizam može nepotrebno opteretiti.

Nemojte biti u preblizu kontaktu s pametnim uređajima

U svakodnevnom životu također pokušajte izbjegavati preblizak kontakt s uređajima koji primaju Wi-Fi signal. U praksi to znači da prijenosno računalo pravilno postavite na stol, odnosno da mobitelom isključite prijem ovog signala. Isplati se izravno ograničiti prijem signala na samo jedan uređaj, što će smanjiti količinu strujnih tokova koji teku u vašem domu.

Najekstremniji način zaštite zdravlja vaše obitelji je korištenje samo kabelske veze s internetom. No, to teško možemo zamisliti u okviru današnje udobnosti. Ne morate nužno poduzeti sve korake kako biste zaštitili svoje zdravlje, no dobro je veći dio dana provesti daleko od utjecaja ovog signala i otići u mirnu šetnju prirodom. Vidjet ćete da ćete se nakon njega osjećati puno bolje.