Kako pržiti a da ne zagori? Ovo vrijedi probati!

Kako spriječiti lijepljenje tijekom prženja? Imamo zanimljivu metodu za vas za koju nije potrebna ni neprianjajuća tava.

Prženje je jedan od najpopularnijih načina pripreme hrane koji daje ugodnu hrskavost. Nažalost, dovoljan je trenutak nepažnje ili krivo procijenjeno vrijeme da hrana zagori.

Genijalna metoda prženja bez zagorijevanja. Vrijedi pokušati

nema zabave. A ako vam hrana postane prevruća, imate manju kuhinjsku katastrofu. Naravno, u većini slučajeva tava se može spasiti i vratiti u prvobitno stanje, ali to zahtijeva puno truda i puno vremena.

Postoji li način da spriječite takve situacije i olakšate sebi život? Naravno!

Pravila pravilnog prženja

Prilikom prženja postoji nekoliko pravila koja mogu pomoći u smanjenju rizika od zagorijevanja hrane:

– ne zaboravite pričekati da se ulje dobro zagrije.

– sastojci koji se stavljaju u tepsiju trebaju biti što suši.

– ne zaboravite provjeriti vrijeme, miješati ili okrenuti.

– ne treba stavljati meso u tavu. Lijepa i ujednačena korica se stvara samo na opušteno postavljenom mesu.

Pridržavajući se ovih pravila, imamo priliku izbjeći zagorijevanje hrane i posuđa.

Kako spriječiti masnu tavu i zagorijevanje

No, ostaje još oprati masnu tepsiju. Međutim, i za ovaj problem postoji rješenje. Na društvenim mrežama pronaći ćete mnoge kulinarske trikove koji će vam olakšati život. Jedan od njih je onaj s papirom za pečenje.

U tepsiju staviti papir i samo odozgo preliti uljem. Pri ovakvom prženju tava će ostati čista. Nema više tvrdoglavog pranja masne površine. Pri korištenju papirnate podloge smanjuje se i opasnost od lijepljenja na samu hranu.

Osim prženih jela, možete pripremiti, primjerice, omlet na papiru. Tada ćete ga lakše izvaditi iz posude bez brige da će se raspasti.

Ova ideja podijelila je korisnike interneta. Neki su oduševljeni trikom koji im omogućuje da zaborave na pranje posuđa. No, neki su skeptični prema tome i ističu da je to manje ekološka varijanta, jer tako proizvodimo više otpada. Tu je i pitanje je li to zdravo i sigurno. Stručnjaci ističu da je papir za pečenje otporan na plamen, ali i zapaljiv. Njegova uporaba na plinskom štednjaku stoga može predstavljati opasnost od neželjenog požara.

Što se može učiniti da se spriječi prskanje ulja? Vrijedi znati ove trikove: