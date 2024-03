Kako pripremiti krov za zimu? Očistite svoje oluke i krov od mahovine kao profesionalac

Kad seljak ne ide na krov, krov će doći nama, kaže jedna divna mudrost. Da vam se to ne dogodi, bolje ga dobro provjerite prije zime.

Zamislite li najčešće pokrove koji se danas pojavljuju na krovovima, a to su beton i betonska krila te razni oblici limova, različiti su troškovi nabave i vijek trajanja, ali je briga o njima zapravo vrlo slična. I beton i glina mogu biti skloniji uhvatiti mahovinu i druge nečistoće, jer su jednostavno porozni, ali s druge strane, moderne glazure mogu se nositi s tim, a osim ako živite vani u šumi, vjerojatno ih nećete čistiti krov češće nego metalni. A što se tiče održavanja pred sezonu, možete se nositi s vrlo sličnim scenarijem.

Gotovo s mahovinom

Da biste saznali da nešto raste na krovu, često se ne morate niti popeti na njega. Često je dovoljan običan pogled sa zemlje. Osobito ako ste mijenjali krovni pokrov u posljednjih nekoliko godina, možda još ne morate brinuti o tome. Ali što dulje pokrivač leži, prije se na njega mogu početi taložiti male spore gljivica i mahovine, koje će postupno rasti, spajati se u karte i na kraju mogu uzrokovati urušavanje krova.

Stoga ih je dobro uklanjati prema potrebi, najbolje neposredno prije zime. „U tu će svrhu poslužiti odgovarajući kemijski pripravak. No, o izboru kemije treba se posavjetovati s prodavačem krovišta, kako ne bi nepotrebno oštetili njegovu površinu”, kaže Petr Tureček, voditelj proizvoda tvrtke Satjam. Krov u nekim slučajevima možete očistiti i usisavačem, odnosno visokotlačnim pranjem, ali i tada obratite pozornost na konkretne preporuke proizvođača.

Sve na svom mjestu

Kada ćete čistiti krov, ali čak i ako to još uopće nije potrebno, provjerite stanje samog pokrova. Potražite sve vrste oštećenja od malih pukotina do udubina i drugih nepravilnosti. Potražite labava krilca ili komade lima koje bi zimi mogao zahvatiti jak vjetar i prouzročiti veliku štetu.

Pažljiv pregled zaslužuje i servis, odnosno mjesto gdje članu u drugom trenutku pukne krov. Ponekad se u njega uhvate lišće ili komadići vrećica i druge nečistoće i tada ga treba očistiti. Pregledajte krila ili pokrov na sljemenu krova i ne zaboravite provjeriti prostor oko dimnjaka, ako ga imate. Uključujući nadstrešnicu i unutarnji roštilj. Isto vrijedi i za sve svjetlarnike i svjetlarnike, kako ne bi odjednom počeli curiti.

Ako imate ravan krov, prije svega provjerite – izvana i iznutra – je li izolacija netaknuta, uklonite prljavštinu i potražite promjene u boji ili različite neravnine na površini koje bi mogle uzrokovati curenje, a po potrebi pozovite stručnjaka za popravak.

Oluci pod pritiskom

Nitko se ne želi penjati na krov kad temperature padnu, možda čak i malo puše pa sunce definitivno izgubi snagu. Ali što se tiče oluka, drugačije neće ići. Dok ostatak održavanja možete obaviti na miru dok je lijepo u listopadu ili početkom studenog, morate pričekati da lišće padne s olucima. U protivnom riskirate prekomjerno opterećenje cijelog sustava i oštećenje ne samo oluka, već i krovnog pokrova.

Nije uopće teško zamisliti o čemu se radi. Ako prije zime ne očistite oluke od otpalog granja i lišća, ali i ostataka ptičjih gnijezda i izmeta, sve se može raspasti u nepropusnu barijeru koja ih začepi u roku od nekoliko tjedana. ¡. To znači da će nakon kiše ili grijanja u njih dotjecati voda, ali će imati problem s otjecanjem. Odnosno, teče bočno, ali veliki dio ostaje u olucima. Ako se zatim počne smrzavati i ponovno olabavi, nekoliko puta iznova, na primjer tijekom nekoliko dana, voda će se proširiti i opteretiti oluke. Nove mogu izdržati prvu i drugu zimu, ali nakon nekoliko godina mogu početi pucati. Limeni će biti izdržljiviji od plastičnih, ali ni oni neće sve izdržati. A o starijim olucima, koje će početi biti lakše rezati, i ne govorimo.

Oluke čistite još lakše nego krov. Jednostavno ih pometite, ili ih isperite jakim mlazom vode iz crijeva ili crijeva. U isto vrijeme provjerite da oluci ne hrđaju i da se boja ne ljušti, da li su svi priključci, cijevi, kao i pričvršćivanje oluka i odvodnih cijevi čvrsto pričvršćeni.

Što je ispod

Kad se osvrnete oko sebe i provjerite što se na krovu ne drži i što je na njemu slučajno izraslo, dobro ga pogledajte odozdo. Ne iz zemlje, nego s tavana. I, naravno, samo ako krovna konstrukcija nije pokrivena npr. stropom od gipsanih ploča. Ali kad dođete do toga, barem vizualno provjerite letvice i sve grede. S vremenom mogu popucati, pogotovo ako imate stariju kuću, npr. vikendicu. Ali to je u biti normalna pojava uzrokovana načinom na koji kuća radi, i sve dok pukotina nije jako napukla, ili ako se nije značajno povećala od zadnje inspekcije, to nije problem. U protivnom je potrebno nazvati stručnjak.

Naprotiv, napukle letve treba što prije zamijeniti, kako veći zimski udar ne bi uzrokovao pucanje drugih dijelova rešetke. U isto vrijeme provjerite ima li curenja u krov. Potražite vlažna mjesta ili promjenu boje u odnosu na okolinu, te naravno palu loptu, što bi također zahtijevalo brzu intervenciju.

Kad bi to palo na pamet

Zasad se čini da se ne morate previše brinuti o snježnom pokrivaču, osim ako ne živite izravno u planinama. Ali to ne znači da neće biti kolebanja, lokalno obilnih snježnih oborina ili mraza, koji će tada potrajati nekoliko tjedana. A krov, kao gornja zaštita cijele kuće, sve će to najjače osjetiti.

Osnova su takozvane snježne barijere. Posebna oprema koja sigurno drži snijeg čak i kada ga ima previše ili se počne topiti. Prije postavljanja, imajte na umu da ih je potrebno postaviti po cijelom krovu, a ne samo na donjem rubu. S jedne strane to ne bi bilo dovoljno, au isto vrijeme snijeg bi prekomjerno opteretio krov.

U tom slučaju idealna je ugradnja protusnježnih barijera. Iako ne štite krov od snijega, naprotiv, osiguravaju da on s njega nekontrolirano pada. Ima ih cijeli niz, a budući da se razlikuju ne samo prema vrsti pokrova s ​​kojim se postavljaju, važno ih je odabrati prema nagibu i obliku krova te mogućnosti njegova opterećenja. Također je dobro taj posao prepustiti stručnjacima.

Što se, uostalom, odnosi i na cjelokupnu inspekciju i doista će krovovi padati, primjerice, ako niste baš vješti u penjanju na visine ili se, ukratko, ne osjećate dobro obrazovanim. Vi samo trebate odabrati pouzdanu tvrtku s dobrim referencama i brinuti se za krov na vratu.

Sigurno i za druge

Sve dok posjedujete kuću čiji krov graniči s nekom javnom komunikacijom – odnosno nogostupom ili cestom – trebali biste znati koje su vaše obveze. Prema zakonu, imate obvezu osigurati siguran rad u kući. To znači da ako nešto padne ili se olabavi s krova (i inače, naravno), to je vaša odgovornost. A ako se to nekome dogodi na bilo koji način u isto vrijeme, također si ti kriv.

U praksi se to prvenstveno odnosi na padanje snijega, ali i na rasklimane prozore ili komade žbuke. I dok će vam u druga dva slučaja pomoći samo redovito održavanje, najbolji način da spriječite nanošenje snijega je opremanje krova neposredno prije postavljanja pokrova. Ukratko, jer će prije ili kasnije biti kompliciranije i skuplje. Ipak, očekujte da će, ako dugo pada snijeg i smrzavati, biti potrebno baciti snijeg s krova. Čak iu ovom slučaju, vaša je dužnost osigurati siguran prolaz ili prolaz prilikom ispuštanja. Obično će ograda i odgovarajući znak biti dovoljni da upozore druge dok ste gotovi.

Što čuvati u proljeće

Možda nećete stići sve učiniti sada, jer će snijeg doći ranije nego što ste očekivali. Možda se jednostavno borite protiv vremena. Tada ćete možda biti sigurni da možete ostaviti nešto za proljeće.

1. Razmislite o reviziji

Sami pažljivo pregledajte krov i potražite vidljiva oštećenja. No možete se i izravno naručiti na stručni pregled, tijekom kojeg će tehničar za vas procijeniti stanje pokrova i svih krovnih konstrukcija, a ako nakon zime otkrije kvar, možete ga odmah riješiti. idite popraviti †“ prije nego što se pretvori u nešto gore. Imate li novi krov? Pogledajte dokumentaciju za njega, možda imate preglede usidrene u sklopu jamstva ili su možda bonus na jamstvo za koji više ne morate plaćati.

2. Povratak na oluke

Iznad svega, ako to niste učinili prije zime, popnite se u toranj i pažljivo očistite sve elemente odvodnika, provjerite ima li na njima početne hrđe i pažljivo ispitajte čvrstoću sidrenja. Osim toga, za par tjedana voda neće prekriti fasadu, ili još gore, neće teći nigdje unutra.

3. Windows i tako dalje

Svi krovni otvori zaslužuju brižljivu provjeru u ovom trenutku – to jest, prozori, krovni prozori i ventilacijski otvori. Tu može doći do curenja vlage ili drugih oštećenja, a što prije to otkrijete, popravak će biti lakši i jeftiniji.

