Kako pravilno uzgajati slatku papriku: uobičajene pogreške

Prilikom uzgoja slatke paprike, žetva različitih vrtlara uvijek će se razlikovati ne samo u kvaliteti, već iu količini. Zašto? To je zbog nepoštivanja uvjeta i zahtjeva za uzgoj ove povrtne kulture.

Stoga u ovom članku predlažemo da razmotrimo najčešće pogreške koje se čine pri uzgoju slatke paprike.

Stručnjak iz internetske publikacije BelNovosti, agronom i krajobrazni dizajner, govorio je o uzgoju paprike.

Malo svjetla

Ako slatku papriku posadite u hladu, ne treba računati na bogatu i kvalitetnu berbu.

U nedostatku svjetla, stabljike biljke počinju se rastezati prema gore. Presadnice crvene paprike preporuča se saditi u rupe svakih 25 cm, a između redova treba ostaviti razmak do 50 cm.

Rano iskrcavanje

Sadnice možete saditi u otvoreno tlo tek nakon što je temperatura zraka ostala na +23 stupnja najmanje tri dana. Ako papriku posadite ranije, grmovi će kasniti u razvoju, što će uzrokovati manjak žetve.

Nedostatak potpore

Formirani grmovi mogu se slomiti pod težinom rastuće paprike ili tijekom jake kiše i vjetra.

Ovu smetnju možete otkloniti ako koristite nosače za koje su vezane stabljike biljke. Podvezivanje grmlja treba provoditi istodobno s formiranjem plodova.

Duboko slijetanje

Važno je znati da biljka ima korijenski vrat, tako da nema potrebe saditi grmlje na veliku dubinu.

Dubina se određuje pojedinačno i ovisi o dubini na kojoj je biljka rasla u rasadniku, a to u pravilu nije veće od 5 cm.Imajte na umu da što je grm manje zakopan, to će bolje rasti, a većina što je najvažnije, bit će jaka.

Prijenos

Mnoge sadnice su potpuno iskopane iz zemlje, nakon čega počinju saditi.

Naravno, nećemo reći da se grm neće ukorijeniti, ali ćemo pojasniti da će njegov razvoj biti nešto lošiji nego ako se presadi metodom pretovara. Što to znači? Sadnja se obavlja sa zemljom u kojoj su rasle sadnice, ali je bolje izbjegavati branje.

Nepovoljni uvjeti za rast

Mnogi vrtlari tvrde da se papar ne boji topline i vlage. To nije točno, ako temperatura zraka prelazi +35 stupnjeva, lišće će se početi uvijati, a zatim otpasti. Što se vlage tiče, paprika je voli, ali umjereno. Ako pretjerate sa zalijevanjem, tada će postojeći jajnici i cvjetovi nestati, kao da zalijevanje nije dovoljno.

Papriku treba zalijevati često, ali malo po malo, najbolje je zalijevanje organizirati nakon zalaska sunca.

Nepravilno labavljenje tla

Unatoč činjenici da se korijenski sustav paprike nalazi na dubini do 5 cm, preporuča se popustiti tlo barem jednom tjedno. Otpuštanje se izvodi do dubine do dva centimetra. Duboko labavljenje može uzrokovati oštećenje korijena, što će dovesti do brze smrti biljke.

Savjeti iskusnih vrtlara. Prilikom sadnje paprike koriste se borove iglice, piljevina ili slama koje se prije sadnje paprike posipaju po sadnoj površini u sloju od 7-10 cm, nakon čega se površina prekopa. U tako pripremljenom tlu paprika će rasti brže i moći će se smanjiti potreba za rahljenjem pri uzgoju paprike.

Dodatna gnojidba tla

Slatka paprika najbolje raste u dobro pognojenom tlu. Gnojiva se moraju primijeniti ne samo prije sadnje sadnica, već i nakon formiranja grmlja.

Da biste dobili bogatu žetvu, preporuča se primjena gnojiva s visokim sadržajem kalija i dušika u otvoreno tlo jednom svaka dva tjedna, fosfor je isključen na minimum. Svježi stajnjak ne može se koristiti kao gnojivo, to će dovesti do pogoršanja kvalitete usjeva.

Ako se pridržavate gore navedenih savjeta i preporuka pri uzgoju slatke paprike, zajamčeno je da ćete sa svoje parcele moći ubrati konstantno kvalitetnu i bogatu žetvu.

