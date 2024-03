Kako otvoriti bocu vina bez vadičepa? Koristit ćeš ovaj trik dok ne umreš

Kako se nositi s čepom i bez vadičepa?

Nema ničeg dosadnijeg od hrvanja s čepom u boci dobrog vina. Danas proizvođači vina često posežu za čepom na navoj, što je mnogo lakše savladati, no i dalje se koriste pluteni ili gumeni čepovi. Ali kako ih se riješiti, a da sjedenje uz vino ne bude neugodno?

Kako otvoriti vino bez vadičepa?

Kojim trikovima možete doći do primamljivog sadržaja boce? Ovisi o tome što imate pri ruci. Najekstremnije rješenje je zarezati čep nožem i izvlačiti dio po komad, no često se to ne može učiniti a da komadići čepa ne upadnu u bocu, a točenje vina u čašu kroz cjedilo čini se previše barbarskim riješenje.

Dakle, što koristiti? Možete ugurati cijeli čep drvenom žlicom. Također nije lako, ali barem se čep ne probija u piće.

Također možete pokušati izvući utikač kao u video postu. Uvrnite vijak u čep dovoljno duboko da se ne može izvući i pokušajte vilicom ili kliještima izvući dio po dio čepa. Ovaj trik funkcionira, ali postoji mnogo drugih trikova koje možete isprobati.

Možda vam je pri ruci pumpa za balone! Jeste li vani, vadičepa nema nigdje, ali dobro bi došla pumpica s iglom? Gurnite iglu kroz čep i pumpajte nekoliko puta kako biste upuhali malo zraka u bočicu. Ovo će također izgurati utikač i možete ga lako izvući u trenutku.

Toplina ili zagrijavanje grlića boce upaljačem također može pomoći. Pazite da ne razbijete boce. Zagrijte područje ispod čepa kroz grlo stakla. Utikač bi trebao izaći sam.

Vino također otvara trik s cipelama

Čep bi se također trebao moći izbiti pritiskom. Udarajući o dno, čep će polako izlaziti sve dok ga ne bude moguće čvrsto uhvatiti i izvući. To se može učiniti na dva načina.

U prvom slučaju, stavite bocu na stol, čvrsto je držite lijevom rukom, a desnom uzmite cipelu. Potplatom lupnite po dnu boce. Prikladni su udarci koji pogađaju cijelo donje područje. Bolje je krenuti polako da čep ne izleti do kraja.

Također možete pokušati umetnuti dno boce u višu cipelu ili čizmu i potplatom cipele lupkati o pod. Čak iu ovom slučaju pokušavate izvršiti pritisak na cijelu površinu dna, zbog čega čep malo poskoči i počne popuštati.

