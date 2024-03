Kako odvojiti žumanjak od bjelanjaka? Uzmite češnjak i ovaj genijalni TRIK može vam promijeniti život, za njega sigurno niste čuli!

Zapamtite ovaj trik od sada!

Iskusni kuhari to mogu napraviti gotovo zatvorenih očiju, no mnogima to može predstavljati problem. Odvajanje bjelanjaka od žumanjka često je najstresniji trenutak u kuhanju i može poništiti sav naš trud. Kako to učiniti ispravno? Na TikToku se pojavio iznenađujući način.

Sigurno znate patent za izlijevanje kroz školjku ili vlastite ruke. Postoje i oni koji odvajaju dio bjelanjka pomoću sita. Ne znaju svi da možete lako kupiti posebna sredstva za uklanjanje jajašaca za nekoliko malih dolara. To je najsigurnije rješenje koje gotovo jamči uspjeh. Međutim, možete postupiti na drugačiji način.

Ispada da nam samo ruke i omiljeno povrće trebaju da odvojimo bjelanjak od vrhnja. Barem ako se može vjerovati autoru videa. Uvjerite se sami. Ovaj lifehack s češnjakom može vam promijeniti život, pogledajte video:

Ispostavilo se da je potrebno samo razbiti jaje na tanjur, zatim natrljati prste češnjakom i uhvatiti komad. Lako se odvaja od bjelanjka. Video na TikToku je dokaz, ali mnogi korisnici interneta sumnjaju. Neki ne vjeruju da to stvarno radi.

S druge strane, neki tvrde da stvarno djeluje i da vam češnjak niti ne treba. Usuđujete li se isprobati?

A kad smo već kod jaja, ne zaboravite da nikad ne razbijete ona koja ispuštaju karakterističan zvuk krckanja kada ih protresete. Najvjerojatnije je pokvaren i stvarno ne želite saznati kako miriše.

Američko ministarstvo poljoprivrede (USDA) također upozorava protiv jaja čiji bjelanjak ima bisernu ili ružičastu boju. Odmah ih bacite jer postoji opasnost da ih je napala štetna bakterija Pseudomonas.

S druge strane, ne treba vas brinuti zeleni obrub oko kista. Ne izgleda baš najukusnije, ali je bezopasno. Nastaje kao rezultat dugog kuhanja. Kad teško kuhaju, mnogi ljudi uopće ne drže vremena. Ne može se prekuhati niti premalo kuhati. Predugo kuhanje jaja ne samo da uzrokuje sivkastu boju žumanjka, već pogoršava probavljivost bjelančevina koje sadrži i smanjuje njihovu kvalitetu.

A također i na plavičasti rub koji nastaje prirodnom kemijskom reakcijom sumpora (iz bjelanjka) i željeza (iz šljama) da na površini šljama nastane željezni sulfid.

Ako ne želite jaje sa sivim žumanjkom, nemojte ga predugo kuhati i nakon što ga izvadite iz kipuće odmah ohladite u hladnoj vodi, više ovdje: