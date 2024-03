Kako ne očistiti crnu slavinu: jedna pogreška i vodovod će morati biti zamijenjen

Slobodno možemo reći da je trend crnih slavina dva puta podijelio svijet.

Isprva su se ljudi dijelili na obožavatelje dramatičnog kontrasta i njegove klevetnike, a onda je u prvoj polovici došlo do raskola – na one koji su razočarani i one kojima čistoća ne odgovara.

Hajdemo shvatiti zašto neki “korisnici” imaju crne slavine čak i nakon nekoliko godina u gotovo izvornom obliku, dok drugi imaju vodovodne instalacije koje nakon jednog dana podsjećaju na “odsluženu” berbu.

Prvo, glavni problem za vodovod je tvrdoća vode. Može ostaviti tragove na bilo kojoj površini, a bijele mrlje su posebno uočljive na crnoj vodoinstalateriji.

Ako znate da imate tvrdu vodu, ali je crni vodovod još uvijek na vašem popisu želja, ugradite filter za omekšavanje vode.

Drugo, problem se može kriti u nedovoljnoj njezi. Potrebno je shvatiti da crna slavina zahtijeva više pažnje i odgovornosti vlasnika. Ako imate problema s ovim kvalitetama, bolje je ne petljati se s modnim trendom.

I treće, nepravilna njega može imati značajan utjecaj na izgled slavine. Crne slavine prilično su hiroviti uređaji, ne podnose kemikalije, pa čak ni naznaku abraziva. Evo popisa zabranjenih proizvoda za čišćenje crnih slavina:

Tvrde i grube četke, krpe i spužve.

Proizvodi za čišćenje na bazi kemikalija.

Proizvodi koji sadrže amonijak.

adstrigensi.

Organska otapala.

Izbjeljivač i drugi proizvodi na bazi klora.

Abrazivni prašci (uključujući sodu bikarbonu).

Politure i vosak.

Proizvodi s kiselinom (uključujući limun i ocat).

