Skoro svi koriste pametne telefone, no rijetki znaju da način na koji se pune može značajno produžiti vijek trajanja telefona. Kako ih pravilno napuniti? Ispostavilo se da mnogi ljudi rade pogreške koje skraćuju vijek trajanja baterije.

Pametne telefone koristimo svaki dan. Ne koristimo ih samo za zabavu ili gledanje filmova, već i za rad, fotografiranje ili pregledavanje e-pošte. Nažalost, ako na njima izvodimo mnogo operacija, možemo se oprostiti od dugog vijeka trajanja baterije. Međutim, ne znaju svi da ispravno punjenje telefona može produžiti trajanje baterije i produžiti trajanje telefona.

Kako napuniti telefon bez oštećenja baterije? Ove greške se najčešće prave

Mnogi ljudi koriste uređaj za pražnjenje gotovo do nule i naknadno spajanje na punjač. To je velika greška jer do takve situacije otpornost litij-ionskih ćelija je oštećena, od kojeg je napravljena baterija i kao rezultat toga telefon se s vremenom mnogo brže prazni.

Još jedna pogreška koju često radimo je spajanje pametnog telefona na punjenje preko noći. To je najbolji način da ga napunite do 100% i ujutro pripremite uređaj za rad čime se baterija izlaže konstantnom naponu. To se događa jer moderne baterije, kada se potpuno napune, prekinut će struju, ali će se lagano isprazniti nekoliko puta tijekom noći, pa se proces punjenja odvija ponovno.

Kako pravilno napuniti telefon? Slijedite ova pravila i trajat će mnogo duže

Ako želimo voditi računa o stanju naše baterije, prije svega trebamo koristiti pravi punjač. Po mogućnosti onu koju preporučuje proizvođač, jer ima parametre prilagođene mogućnostima našeg telefona. Punimo svoje pametne telefone češće i kraće, a punjač isključimo kada je baterija između 80 i 90%. Također nije preporučljivo koristiti mobilni telefon dok je priključen na struju jer se time opterećuje procesor.

Povezani članci:

Što blokira Wi-Fi signal? Uklonite te predmete s rutera što je prije moguće

Kalifornija ima ideju za revoluciju. Automobili s automatskim ograničavačem brzine? Postoji račun