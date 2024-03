Kako možete znati da je baterija olovke prazna bez testiranja? Isprobajte “metodu odbijanja”

Noćna mora za mnoge ljubitelje televizije. Prazna baterija u daljinskom upravljaču. Ne postoji mnogo načina da se spriječi ova neugodna pojava.

Jedino što možete učiniti je naučiti prepoznati koliko je baterija napunjena i koliko vam je otprilike preostalo do potpunog pražnjenja. I vjerovali ili ne, to se može otkriti vrlo brzo i učinkovito. To se zove metoda odbijanja.

Izvor: Youtube

Rebound metoda

Uz AA alkalnu bateriju, vrlo je lako reći koliko vam je još ostalo. Sve se svodi na dva važna i jednostavna koraka. Slobodno bacite bateriju s male visine na ravnu površinu i pogledajte koliko će odskočiti.

Ako baterija nakon udarca o tlo uopće ne poskoči ili samo malo poskoči, znači da je napunjena i ne trebate se brinuti da će vam kontroler u skoroj budućnosti ostati bez struje. Ako poskakuje srednje, baterija je do pola napunjena, a ako poskakuje jako, polako je vrijeme za kupnju nove. Ukratko, što se baterija više odbija od čvrste površine, to je manje napunjena.

Zašto je?

Možete to shvatiti i kao fizički eksperiment. Kada se baterija koristi, fizička svojstva elektroda se mijenjaju. Anoda AA alkalne baterije napravljena je od gelaste tvari. To jednostavno znači da kada se baterija koristi, gel se pretvara u krutinu.

Neiskorištene baterije stoga mogu apsorbirati gel kada padnu, što znači da će se minimalno odbiti od tla. Ali kada u bateriji nema dovoljno gela, čvrsta unutarnja struktura ga ne može apsorbirati. Zato istrošene i skoro prazne baterije visoko poskakuju.

Dakle, kada ste opet u nedoumici, nije li slučajno vrijeme za promjenu baterija, možete biti mirni i isprobati ovu metodu.

povezani članci

Izvori: www.denik.cz, www.rady-kutilum.com