Ljiljani izgledaju poput dugih naočala. Mogu narasti do prekrasne veličine i oduševiti nježnim slatkastim mirisom, ali potrebna je pravilna njega. Kada i kako saditi ljiljane u proljeće?

Ljiljani su lukovičaste biljke koje su se nekada smatrale izvanrednim. Oni su simbolizirali čistoću i nevinost. Danas više nemaju oznaku cvijeća namijenjenog za pogrebne bukete. Njihove lijepe i upečatljive čaške odlično izgledaju u buketima, ali se mogu uspješno uzgajati i u kućnom vrtu. Samo slijedite nekoliko jednostavnih savjeta vrtlara i bit ćete nagrađeni bujnim rastom.

Kada sadite ljiljane? Vrijeme igra važnu ulogu. Proljeće se brzo približava

Kod ovog cvijeća možete birati između dva datuma sadnje – proljeće i jesen. Bliži se prvi spoj. Najbolji mjesec je travanj. Nestrpljivi vrtlari mogu saditi ljiljane već u ožujku, ali to se odnosi samo na sorte otporne na mraz. To biste trebali učiniti najkasnije početkom svibnja. Oni koji odluče saditi lukovice u jesen, moraju se toga uhvatiti najkasnije do sredine listopada. Biljci treba vremena da se ukorijeni prije dolaska prvih mrazeva.

Koliko duboko sadite ljiljane? Odnosno, kako posaditi ljiljan u kocku

Prije svega, morate početi odabirom prikladnog mjesta, naime sunčano, toplo i zaštićeno mjesto. U sjeni biljka može rasti lošije ili čak uopće ne cvjetati. Tlo treba biti dobro drenirano i sadržavati puno humusa.

Nakon odabira mjesta za vrt, potrebno je pripremiti tlo. To znači ukloniti korov, očistiti tlo od kamenčića i štapića, prekopati tlo i po potrebi ga pognojiti. Tek tada ćete prijeći na sljedeći korak, a to je kopati rupe. Trebale bi biti duboke oko tri visine luka i udaljene 30 cm jedna od druge (pravilo 3:30). Prije postavljanja lukovica dobro je u rupe nasuti malo šljunka ili komposta i prekriti ih tankim slojem zemlje. Na kraju možete zaliti svoje sadnice i koristiti sloj malča od oko 3 cm. Time ćemo spriječiti gubitak vlage iz podloge i ujedno je zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Kada cvatu ljiljani? Gnojivo će svakako pomoći njihovom rastu

Datumi cvatnje mogu malo varirati ovisno o posađenoj sorti. Međutim, uglavnom se pojavljuju cvjetovi lipnja i uživajte do rujna. Zanemarene vrste treba kontinuirano uklanjati. Međutim, potrebno je pričekati da se izdanci potpuno osuše, kako ne bi oštetili cijelu sadnju. U razdoblju cvatnje ne smiju se koristiti dušična gnojiva. Štete samo ljiljanima. Umjesto toga, preporučuje se koristiti ih kada se prvi pupoljci pojave na izdancima.

Kako treba zalijevati ljiljane? Preporuča se umjereno

Kao i većina cvijeća, Ljiljani također ne vole previše mokro ili suho tlo. Treba biti stalno vlažan, jer slabo podnose suhoću. Zato je posebno ljeti je potrebno redovito zalijevanje. Važno je da zalijevate zemlju, a ne namakate cvijeće ili lišće. Inače izlažete sadnice širenju gljivičnih bolesti. Za sunčanih dana kapljice na lišću ili laticama mogu čak dovesti do opeklina na biljci, koje će se manifestirati karakterističnim mrljama.

Kada presaditi ljiljane? Ne zaboravite pogledati ovaj datum

Prvi znak za presađivanje ljiljana je kada biljka slabije cvjeta ili uvene. No, istina je da cvijeće ne smije rasti na istom mjestu dulje od tri godine. Najbolje je presaditi ljiljan nakon ovog roka. Najbolje vrijeme za to je kraj rujna/početak listopada. Kao i kod jesenske sadnje, jest rok je sredina listopada. Ako noću temperatura počne padati ispod nule, ljiljani će se smrznuti i neće se zadržati na novom mjestu.

