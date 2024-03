Kada posaditi dalije u zemlju kako biste što prije mogli uživati ​​u vrtu punom svježeg i lijepog cvijeća? Iako je ostalo još malo vremena, dobro je već sada krenuti s prvim pripremama. Na taj način ništa ne može stati na put vašim planovima.

Proljeće je vrijeme kada vas rad u vrtu potpuno zaokuplja. Nije potrebno samo urediti gredice i žardinjere, već i na vrijeme posijati sjeme ili posaditi lukovice. Tako će prvi cvjetovi uskoro procvjetati. Koji datum treba poštovati kada su u pitanju dalije?

Dalije oduševljavaju svojim bojama. Koje možete pronaći u svom vrtu?

Vrtne dalije prekrasno su cvijeće koje će svojom ljepotom oduševiti skeptike prema biljkama. Ovisno o sorti, razlikuju se po obliku i boji, ali svima je jedno zajedničko: jednostavno su prekrasni. Možete ih naći u bijele, žute, ružičaste, tamnocrvene, ljubičaste ili narančaste, a postoje i dalije jarkih boja. Ako želite da se pojave u vašem vrtu, poželjno je da se na to pripremite na vrijeme i onda ih posadite u određeno vrijeme. Ovako će uskoro obilno procvjetati.

Gdje posaditi dalije u zemlju? Odaberite pravo mjesto

Dalije dolaze iz Srednje Amerike, točnije iz njezinih planinskih krajeva. Njihova neosporna prednost je u tome uz pravilnu njegu stvarno dugo cvjetaju. Prvi cvjetovi pojavljuju se već početkom srpnja i oduševljavaju do mraza. No, da bi se to dogodilo, prvo im morate pripremiti stanište, zatim ih posaditi, a zatim dobro njegovati. Biljka zapravo nije teška, tako da se svatko može nositi s njom. Dalije vole sunčano mjesto, zaštićeno od vjetra i vrućine, s propusnim i plodnim tlom. Tlo prije sadnje treba popustiti. Izbjegavajte močvarna ili vrlo vlažna staništa jer tamo cvijeće možda neće procvjetati. I to je zapravo sve o zahtjevima ove neobične biljke. Dakle, kada ga možete posaditi?

Kada saditi dalije u zemlju? Ne propustite najbolji datum i vladajte 10:25 ili 10:40 cm

Iskusni vrtlari nepobitno ukazuju na najbolji datum za sadnju dalija. 10. je svibnja ili tu negdje, kada se vrijeme odluči loše ponašati. Idealno je započeti bez vjetra, relativno toplo i bez oblaka. Posadite gomolje dalija u zemlju ne dublje od 10 cm, na razmak od 25 cm ili 40 cm. Prva opcija je prikladna za niske sorte, druga za visoke sorte. Na kraju ih pokrijte slojem zemlje, pospite i zalijte. Ako prije sadnje primijetite da su suhe, dobro ih je dodatno potopiti u vodu na 10 do 15 minuta.

Trebate li smanjiti cvjetanje dalija? Imajte na umu ove postupke

Najvažnija njega za dalije je redovito zalijevanje tijekom ljeta i rezanje, tj. uklanjanje ocvalih cvjetova. Zahvaljujući ovoj jednostavnoj mjeri, njezino će cvijeće biti još ljepše. Učini to od srpnja do listopada, tako da možete uživati ​​u svježim laticama do mraza. Na taj način potičete razvoj cvjetova i ujedno štitite biljku od sive plijesni. U jesen, nakon iskopavanja dalija, dobro je tlo obogatiti kompostom.

Kada je najbolje vrijeme za sadnju dalija u lonac? Učinit ćete to brže, ali imajte ovo na umu

Kada je u pitanju sadnja dalija u posudemožete ući u to početkom svibnja. Međutim, imajte na umu da ćete u slučaju mraza dalije morati sakriti u zatvorenom prostoru. Sve zato cvijeće je vrlo osjetljivo na niske temperature. Naravno, ne zaboravite biljku obilno zaliti nakon sadnje.

