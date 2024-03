Kako dogovoriti krizanteme da lijepo cvjetaju do zime? Čak ni iskusni vrtlari ne znaju većinu trikova

Nazivaju ih i studenim cvijećem, i doista cvjetaju tijekom cijele jeseni. Istovremeno su šarmantni i jestivi. Od njihovih cvjetova i listova možete pripremiti ukusan jesenski čaj.

Uzgoj krizantema ima tisućljetnu tradiciju. Već u antičko doba bili su cijenjeni ne samo zbog svog jedinstvenog šarma, već i zbog svojih ljekovitih sposobnosti. Infuz od cvjetova, listova i korijena može pomoći kod infekcija i groznice, blagotvorno djeluje na vid, podržava rad jetre, a često je blagotvoran i kod visokog krvnog tlaka. Osim toga, ima jedinstvenu delikatnu aromu i osvježavajući okus.

Krizanteme su idealne za jesenske gredice. Ideje kako ih prikladno kombinirati s ostalim jesenskim biljkama pogledajte u videu s YouTubea, kanala Recepti:

Očaravajuće polutke

Na Istoku su se krizanteme uzgajale već prije naše ere, u Europi su se prvi put pojavile u 17. stoljeću. Drevna tradicija uzgoja i velika popularnost ovog proljetnog cvijeća doveli su do obilnog rasprodaja zahvaljujući kojoj danas imate zaista raznolik izbor. Krupne cvjetove i pomalo nježne krizanteme danas su zamijenile sorte sitnih cvjetova koje se mogu uzgojiti u šarmantne polukugle.

Uredite balkon i terasu

Cvijeće više nije namijenjeno samo grobovima. Ukrašavaju vrtove, terase, balkone i trijemove, možete birati između svih boja i nijansi osim čiste plave. Obično su dostupni u posudama, ali neki se mogu uzgajati i na gredici. U oba slučaja dobro im ide obilje sunca i vjetra. Toplina na kraju ljeta i jesensko sunce potiču ih na obilno i dugotrajno cvjetanje – iako je glavni poticaj za zametanje pupova kratka kiša. Potrebno im je neutralno ili slabo zasađeno tlo, bogato humusom, rahlo i hranjivo, s dovoljno vlage.

Čuvajte se mraza

Posebno su pogodne za uzgoj u kontejnerima multiflora krizanteme, tj. niske i sitnocvjetne sorte. To su oni koji vam u jesen namiguju iz vrta tako neodoljivo da ih jednostavno morate ponijeti kući. Prodaju se kao sezonski artikl, ali mogu vas zadovoljiti više od jedne sezone. Prije dolaska mraza, međutim, morate ih sakriti na svijetlo mjesto s temperaturom po mogućnosti između 5 i 8 °C i uz minimalno zalijevanje. U ožujku ih odrežite, premjestite na svijetlo mjesto s temperaturom između 12 i 15 °C i počnite pojačano zalijevati. Sve dok im ljeti dajete dovoljno sunca, vlage i hranjivih tvari, krajem ljeta ponovno će procvjetati, iako vjerojatno neće dostići prošlogodišnju vitalnost ili savršeno kompaktan oblik.

Uzmi rezove

U proljeće možete uzeti reznice s prošlogodišnjih biljaka i uzgojiti nove sadnice. Ukorijenjuje se u laganom supstratu pri temperaturi od 15 do 20 °C i višoj zračnoj vlazi. Kad se reznice učvrste i narastu najmanje 3 cm, prištipnite vrh iza četvrtog do šestog lista kako bi sadnice izrasle u guste i grmolike grmove. Tijekom lipnja, najkasnije do sredine srpnja, možete ih još jednom pincirati. Tijekom rasta pripazite na opskrbljenost dušikom, u cvatnji biljkama dajte gnojivo s većim udjelom kalija.

Što radi zimi

Nemate prostora i vremena za skladištenje krizantema ili uzgoj novih sadnica? Ipak, u njihovom društvu možete uživati ​​barem na jesen. Kvalitetni prinosi domaćih uzgajivača dostupni su po razumnoj cijeni. Idealno je kupiti samo cvjetnicu, koja će vam duže praviti društvo. Sve dok uklanjate ocvale cvjetove, stvarno će cvjetati do zime.

Čuvajte ih do travnja

Za cjelogodišnji uzgoj na otvorenom odaberite sorte otporne na mraz. No, cijenit će i zimsku zaštitu od golih mrazova – pomoći će im visoki malč od lišća i pokrivač od trnine, u slučaju jakih mrazeva i od bijelog netkanog tekstila. Režite ih početkom proljeća. No čuvajte ih do kraja travnja, jer bi prizemni zamrzivači mogli oštetiti osjetljive mladice.

Izvor: