Kako do veće mirovine: 3 najbolja načina kako izbjeći siromaštvo u starosti

Danas radite za veću starosnu mirovinu

Visina mirovina, vrijeme odlaska u mirovinu i kalkulacije krčkaju zadnjih godinu dana. Ali to se odnosi na one koji već primaju starosnu mirovinu. Čak i ako se uzdamo u to da nas država neće ostaviti na cjedilu, ako smo cijeli život uredno plaćali porez, visina mirovine možda neće biti onakva kakvu bismo htjeli. Svaka dodatna krunica svakako dobro dođe, zato je potrebno što prije misliti na starost. Stručnjaci savjetuju da se što prije pobrinemo za bolju mirovinu.

Izvor: Youtube

Kako imati dovoljno novca u starosti?

Kruna do krune. Štednja za mirovinu može se činiti nepotrebnom, ali činjenica je da mali redovni iznosi neće naškoditi našem mjesečnom budžetu i mogu bitno pomoći u mirovini. Prije svega kada je riječ o štednji uz državnu potporu.

Ušteđeni iznos neće jamčiti milijune na računu i sretnu starost bez problema, ali će stvoriti sigurnosnu mrežu ili mekani jastuk u slučaju nužnih neočekivanih izdataka. Stručnjaci kažu da bi u idealnom slučaju osoba trebala uštedjeti oko 10% svog neto prihoda.

Neophodan je radni staž nakon mirovinskog staža, uplata socijalnog osiguranja i, naravno, prosječna visina bruto plaće, a to se ne odnosi samo na zaposlene. Isto vrijedi i za samozaposlene, iako pravila nisu baš ista.

Samozaposlene osobe često plaćaju minimalne pologe osiguranja, a osnovica za procjenu iznosi najmanje polovicu porezne osnovice. Općenito, samozaposleni ne isplaćuju više od potrebnog minimuma, međutim, mora se uzeti u obzir da će se to uvelike odraziti na izračun starosne mirovine. Uz male namete ne može biti visok.

Ako netko dodatno zarađuje “sa strane” mimo zakonskih pravila, onda to naravno ne samo da je protuzakonito, nego se i ne uračunava u buduću mirovinu. Sasvim je nepotrebno početi razmišljati o zabušavanju, međutim, oni koji tako rade duže vrijeme ne samo da će biti neugodno iznenađeni visinom mirovine, već je zbog godina neće moći skoro dostići. nisu radili.

Investirajte: Neka novac zarađuje

Kod nas je rjeđe, ali vrlo razumno ulaganje. To ne znači da biste trebali iskoristiti svu svoju ušteđevinu za kupnju dionica. Postoji mnogo različitih opcija ulaganja, a karakterizira ih i vrlo različit stupanj rizika.

Veći rizik u pravilu je povezan s većom mogućom zaradom, s druge strane i primamljiva manja zarada uz sasvim minimalne rizike ima svoju čar. Možete ulagati u razne bankovne proizvode, državne obveznice, valutu, zlato ili nekretnine.

povezani članci

Izvori: extrafit.cz, kurzy.cz