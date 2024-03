Sadnja luka je važna tema koja se redovito ponavlja. Vrijedno je zapamtiti pravi način i optimalno vrijeme. Danas ćemo navesti neke ključne savjete za uspjeh u uzgoju ovog povrća. Kada saditi luk?

Uzgoj vlastitog luka ima mnoge prednosti koje vrijedi razmotriti. Prvo, omogućuje nam kontrolu kvalitete i načina uzgoja bez kemikalija. Osim toga, osigurava nam i uštedu. Na kraju, ali ne manje važno, to je često korisno iskustvo koje se čak pretvara u strast. No, kako bismo u potpunosti podnijeli zahtjeve koje biljke postavljaju pred nas, vrijedi pročitati nekoliko savjeta.

Kada sadimo luk? Biljka je otporna na nepovoljne vremenske uvjete

Luk je izuzetno otporna kultura, zahvaljujući čemu može rastu veći dio godine. Mnogi se odlučuju za sadnju u rano proljeće, kada popuste mrazevi. Međutim, neki radije siju sjeme kasno ljeto ili ranu jesen, tako da se mogu sakupljati u proljeće nakon zimovanja. Duljina dana važan je čimbenik u određivanju roka sadnje jer povrće za pravilan rast treba joj određeni broj sati dnevnog svjetla.

Kada sadimo mladi luk u zemlju, a kada presadnice u posude? Početkom proljeća imamo dvije mogućnosti

Kada planiramo saditi luk u proljeće, možemo razmotriti dvije mogućnosti. Luk trebamo posaditi direktno u zemlju već u ožujku, bez obzira na vremenske prilike. S druge strane, presadnice se obično sije u male posude krajem veljače/početkom ožujka, ali ne prije otprilike 6 do 8 tjedana prije planiranog roka sadnje na otvorenom. Stoga je to najbolje učiniti oko 25. veljače, kako bi već sredinom travnja stigle u zemlju. Ništa nije izgubljeno ako to učiniš kasnije – ionako će to uzeti. Sadnice se mogu kupiti i gotove. U to vrijeme biljke već imaju nekoliko listova i nisu toliko osjetljive na nepovoljne vremenske uvjete.

Sadnja luka u zemlju nije teška. Samo nekoliko koraka

Kada pomislite da je vrijeme za sadnju luka iz presadnice, prvo odaberite mjesto s plodnom i propusnom zemljom. Prije sadnje, olabavite ga. Izvadite male biljke iz spremnika, pazeći da ne oštetite osjetljivo korijenje. Trebali bi biti jaki i zdravi. Unaprijediti:

Pripremite rupe u tlu i rasporedite ih prema preporukama za smještaj biljaka. Stavite ih u rupe na dubinu od oko 1-2 cm, držeći razmak između njih od oko 10-15 cm. Sada nježno pokrijte korijenje zemljom i pritisnite ih oko biljaka. Redovito uklanjajte korov oko sadnica i zalijevajte ih, osobito u sušnom razdoblju. Luk treba stalan pristup vlazi za zdrav rast. Oko tri do četiri mjeseca nakon sadnje luk počinje posmeđivati ​​i venuti, što znači da je spreman za berbu. Pažljivo ga iskopajte i ostavite nekoliko dana da se suši na sunčanom mjestu.

Povezani članci:

Ove godine jedem rotkvice iz vlastitog vrta, a ne s tržnice. Rok sjetve je pred vratima

Možete sijati već u ožujku. Kako natjerati mrkvu da izraste u korijenje?