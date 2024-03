Kada posaditi krumpir tako da se lijepo ukorijeni i donese ranu žetvu? Vrtlarski kalendar jasno pokazuje kada to učiniti kako bismo izbjegli mraz koji bi mogao uništiti naš trud. Rast od A do Ž uopće nije tako težak kao što se čini – samo trebate znati nekoliko važnih detalja.

Slovačka je domovina krumpira – ovo nevjerojatno ukusno, a ujedno istinski domaće povrće još uvijek vlada na stolovima u raznim oblicima i poslužuje se gotovo svakodnevno u mnogim kućanstvima. Dakle, kako započeti uzgoj vlastitih gomolja? To je dječja igra i samo trebate započeti s sadnjom u pravo vrijeme.

Kada saditi krumpir? Vrtlarov kalendar predlaže

U ožujku počinju mnogi radovi u vrtu, a prije svega to je termin za sjetvu raznih vrsta povrća, začinskog bilja i cvijeća. To će nam omogućiti žetvu, i to već u ranoj fazi. Kada, dakle, sijati krumpir i kako postupiti da biljke prižive i budu zdrave i rodne? Kao što vrtlarski kalendar kaže – vrijeme sadnje krumpira ovisi uglavnom o temperaturi tla – idealna temperatura je ona koja doseže 8-10 °C na dubini od 10 cm. No, neke sorte koje su već proklijale mogu otići u tlo i ranije – mogu otići u tlo već na 5-6 stupnjeva C.

Treba naglasiti da prerana sadnja krumpira može imati katastrofalne posljedice. Takve biljke su izložene ne samo mrazu, što usporava rast i prinos. Gomolji su tada izloženi bolestima kao što je rizoktonija. Najbolje vrijeme je stoga sredina ožujka i, u slučaju hirovitog vremena, druga i treća dekada travnja.

Uzgoj krumpira od A do Ž. Ovaj dodatak će vam dobro doći

Potrebno je dobro isplanirati sadnju krumpira i nabaviti potreban pribor. Trebat će vam sjemenski krumpir, odnosno mali krumpir spreman za sadnju, specijalizirano gnojivo, vrtna lopatica, vile i lopatica za učinkovitu obradu tla. Ako planirate uzgajati na balkonu ili u društvenom vrtu, odgovarat će vam također drvene kutije. Kad imate sve, možete na posao.

Za uzgoj krumpira potrebno je plodno i humusno tlo. Idealno je vlažno, hranjivim tvarima bogato pjeskovito ilovasto tlo s blago kiselim pH između 5 i 6. Prije sadnje dobro je supstrat očistiti od korova i eventualne nečistoće.

Započnite s pripremom tla – napravite plitke brazde duboke oko 7,5 do 15 cm. Zatim posadite krumpir s klicama prema gore i prekrijte gomolje zemljom. Ne zaboravite na razmak koji bi trebao biti 20-40 cm. U početku se ne isplati pretjerano zalijevati, jer krumpir neće poprimiti, štoviše biljka najveću potrebu za vodom ima tijekom cvatnje. Sada sve što trebate učiniti je dati krumpirima vremena i pobrinuti se za njih – okopavanje, uklanjanje korova i uništavanje štetnika.

Povezani članci:

Što učiniti kada je krumpir zelen? Prije nego što ih skuhate, ne zaboravite učiniti jednu stvar

Spremate li ovako krumpir? To je velika greška. Oni će niknuti svaki čas