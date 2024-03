Kada je najbolje vrijeme za uživanje u kavi? Nije odmah nakon jutarnjeg buđenja

Ako kavu pijete odmah nakon jutarnjeg ustajanja, pijete je u krivo vrijeme. To također preporučuju stručnjaci.

Kava bez mlijeka je zdravija

Prije nego što počnemo govoriti o tome kada je najbolje piti kavu tijekom dana, imamo savjet za vas, pokušajte je naučiti piti crnu, jer dodavanje mlijeka u kavu može negativno utjecati na vaše zdravlje. Zašto je bolje piti kavu ili čak bez mlijeka saznajte u kratkom videu (izvor: dobruchut.sk):

Jutarnja ptica i tako dalje – ali samo ako je prati velika. Za mnoge ljude kava je prijeko potrebna ujutro. Mnogi misle da je bez njega zaista nemoguće doći u formu. Zato je važno popiti piće za razbuđivanje čim ustanete.

Kada je najbolje popiti kavu?

No, upravo to ne biste smjeli činiti, piše američki neurolog Steve L. Miller u svom blogu “Najbolje vrijeme za kavu”. Poziva se na studiju Sveučilišta u Sheffieldu, koja je objavljena u Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Istraživački tim analizirao je razinu kortizola sudionika nekoliko puta dnevno i otkrio da ona doseže najveću vrijednost tri puta dnevno.

Iako znanstvenici u studiji nisu izvijestili o povezanosti s svakodnevnom konzumacijom kave, Miller koristi nalaze o razinama kortizola kod ljudi kako bi odredio idealno vrijeme za kofein.

Kavu biste trebali piti do sat vremena nakon ustajanja

Prema istraživanjima, postoje trenuci tijekom dana kada tijelo proizvodi znatno više hormona protiv stresa kortizola. Ovaj hormon je odgovoran za to da se osjećamo fit i cool. Dakle, ima upravo onakav učinak kakav očekujemo od kave: kortizol budi osjetila i podržava metabolizam!

Ovaj hormon se proizvodi između osam i devet sati (ujutro), dvanaest i jedan sat (oko podneva) te između pet i šest sati poslijepodne. Tada ne bismo trebali posegnuti za omiljenim toplim napitkom. Budući da se tijelo u tim razdobljima samo brine o tome da bude budno i učinkovito, ne treba si pomagati kavom bez potrebe.

Čak i nakon ustajanja trebali biste pričekati sat vremena prije nego što posegnete za šalicom kave. To je zato što se proizvodnja kortizola u tijelu potiče odmah nakon dobro prospavane noći.

Čuvajte se kofeina koji izaziva ovisnost!

Višak kofeina samo čini da se osjećamo pod stresom. I inače, Miller voli smanjiti okus kave samo kad vam je stvarno potrebna. Previše kofeina može dovesti do ovisnosti.

Za kavom biste trebali posegnuti tek kada razina kortizola u tijelu padne, jer je to jedino vrijeme kada je to potrebno.

