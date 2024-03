Proljeće je pred vratima, a to znači da je uskoro i sezona parcela i vrtova. Ovo je odlično vrijeme za sadnju i sjetvu ukrasnog bilja te povrća i voća. Kada je najbolje vrijeme za sijanje presadnica rajčice? Razjasnit ćemo sve vaše nedoumice.

Rajčice uzgojene vlastitim rukama definitivno imaju bolji okus od onih kupljenih u supermarketu. Sami se brinemo za svoje kućne vrtove i sigurni smo u ono što nam raste pred nosom. Najpopularnije kulture uvijek su mrkva, luk i rajčica – iako se potonja teoretski klasificira kao voće. Kako pravilno sijati rajčice kod kuće?

Sjetva rajčice u sadnice – kada i kako to najbolje učiniti?

Sama priprema sadnica nije tako teška kao što mislite. Budući da rajčice prirodno vole toplinu, bolje ih je sijati kada prođe opasnost od iznenadnih mrazeva. Iako je ovogodišnja veljača bila izrazito topla, ožujak je idealno vrijeme za sjetvu. Biljka klija i izrasta u sadnicu nakon otprilike 50 do 60 danaiako to ovisi o mnogim čimbenicima uključujući vlažnost, temperaturu zraka i kvalitetu sjemena. Kad sadnica dosegne visinu od 15 do 30 cm, moći će se presaditi u tlo okućnice ili kućnog vrta kako bi se nakupila i eventualno rodila.

Sjetva rajčice – ova pravila je bolje zapamtiti

Sjetva rajčice je jednostavna, ali zahtijeva predanost. Preporučujemo da slijedite neke provjerene savjete, kao što je vrsta tla. Najbolje je plodno, lagano i propusno tlo. Vrijedno je razmisliti o kupnji odgovarajućeg supstrata bogatog hranjivim tvarima koje su toliko potrebne za razvoj biljke.

Sjeme rajčice možete staviti u posude za cvijeće, ali i u kutije ili druge posude. Međutim, važno je da sjeme bude prekriveno tankim slojem zemlje debljine otprilike jedan centimetar. Deblji pokrov mogao bi spriječiti klijanje biljke ili usporiti cijeli proces. Također je važno zapamtiti održavanje optimalne temperature. Trebala bi biti otprilike 20 do 25 stupnjeva Celzijevih na početku, a 15 do 20 stupnjeva Celzijevih tijekom rasta sadnica.. Zalijevanje sadnica jednako je važno. Umjesto da biljku zalijevate vodom, samo navlažite supstrat.

