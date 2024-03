Kada i kako saditi jesenski češnjak? Sjajan pregled najukusnijih i najotpornijih sorti

Bez nekih sastojaka, primjerice začina ili povrća, jednostavno ne mogu pri kuhanju. Recimo, biste li mogli pripremiti jako dobar krumpir bez običnog češnjaka? Sigurno ne, i zato je dobro na vrijeme i pravilno zbrinuti njegov urod za iduću godinu. Bacimo se na posao.

Rad u kuhinji s češnjakom nije samo aromatičan i ukusan, već je i vrlo zdrav. Naši preci su to već dobro znali, a mi ćemo se toga naravno pridržavati i ubuduće. Zahvaljujući alicinu, hlapljivom ulju, selenu, vitaminima i mnogim nezaobilaznim organskim spojevima, češnjak doslovno predstavlja esenciju zdravlja. Lako se bori protiv parazita u tijelu, kao i protiv virusa, bakterija i plijesni koji inficiraju naše tijelo i uzrokuju bolesti. Čak štiti srce, djeluje protiv upala, ateroskleroze, krvnih ugrušaka i moždanog udara ili snižava razinu “lošeg” kolesterola. Količina dobrobiti koju nam donosi već zaslužuje pažnju i njegu koju češnjak treba. Kako i koji uzgajivači izvući maksimum?

Kako se brinuti za češnjak da nam raste na zadovoljstvo: Na primjer, prema YouTube vodiču na kanalu Garden on the River:

On postavlja uvjete

Prije svega treba napomenuti da je češnjak prilično zahtjevan u uvjetima koje traži bez kompromisa. Sigurno neće uspijevati u teškoj, mokroj zemlji, nemojte je veseliti ni pognojenu svježim stajskim gnojem, a svakako je izbjegavajte saditi na isto mjesto gdje je rastao češnjak (ili npr. luk, ali i rajčice ili poriluk) u prošloj sezoni. S jedne strane postoji velika opasnost od prijenosa i lakog širenja bolesti štetnicima koji mogu napadati češnjak, a zatim i moguć veći sadržaj dušika u tlu, što je jedan od čimbenika koji će značajno smanjiti prinos zdravog češnjaka.

Dobro sjeme je osnova uspjeha

Da bi se dobio željeni rezultat, sadni materijal prvo treba dobro pripremiti. Što to znači? Prvo biramo jako lijepe i posebno zdrave mahune iz zadnje berbe. Nećemo saditi mrvice koje često nalazimo unutar glavice, već samo veće komade koje ogulimo s vanjskog dijela. Nakon toga dolazi kiseljenje bez kojeg nije moguće preporučiti sadnju. To je Sulka razrijeđena u odgovarajućem omjeru prema uputama na spremniku. Češnjak će u ovoj kupki ostati oko pola dana, a tek tada će biti spreman za odlazak u zemlju. Možda je vrijedno razmisliti o daljnjem kiseljenju u fungicidnoj otopini, ali to je na odluci svakog vrtlara.

Kada i kako se kladiti?

Ako sljedeće godine želimo ostvariti kvalitetan urod dobrog i zdravog češnjaka, upravo sada, u jesen, pravo je vrijeme za njegovu sadnju. Ali nećemo žuriti, prvo neka tlo bude dovoljno pripremljeno, s druge strane, češnjak moramo u zemlju ubaciti prije mraza. A budući da temelj buduće žetve stavljamo u zemlju u hladnoj sezoni, potrebno je i tome se prilagoditi. Stoga za sadnju u zemlju izdubimo dovoljno duboke utore kako bismo mahune mogli pokriti s najmanje pet centimetara zemlje. Razmak između pojedinih češnjeva, a samim time i budućeg češnjaka, trebao bi biti najmanje deset centimetara, dobro je da duljina redova bude i razmak između redova od tridesetak centimetara.

Velike razlike u sortama

Jednom riječju, može se reći da razlika između pojedinih sorti češnjaka može biti suštinska. Prvo, za jesensku sadnju potrebno je odabrati zimsku sortu. Nažalost, moramo odlučiti hoćemo li uzgajati tzv. palić á¡ ili nepalić á¡. Koja je razlika među njima? Pušač stvara dobro poznate uredno posložene štapiće, dok pušač ne mari previše za izgled i mahune su često prividno “razbacane”.

Popularne sorte

Među popularnim zimskim štapićima preporučujemo npr. sortu Vekam koju prepoznajemo po ljubičastim mrljama na površini po kojima se jasno razlikuje od čisto bijelog (ili svijetlog) Jovana. Može se preporučiti i kao vrlo pogodna za kućni uzgoj. Ne treba zaboraviti ni sortu Anton iz nepalskog bilja, gdje s prednošću možemo konzumirati i zelene dijelove biljke. Venecijanac ima prednost što će, ako ga zaboravite posaditi u jesen, bez problema podnijeti sadnju u rano proljeće, dok je matin sorta namijenjena samo za podsezonsku sadnju, ali će se nositi i sa znatnom sušom. mjesta poput ostalih. I na kraju treba spomenuti Lukana. Obavezno poberite presadnice ove sorte češnjaka ako želite dobiti jako, jako bogat urod. Upravo Lukan u povoljnim uvjetima daje najveći urod od svih navedenih sorti.

Naš savjet: Bliži se vrijeme sadnje zimskog češnjaka, vrijeme je da počnete birati mjesto gdje će najbolje uspjeti. Ne zaboravite da se radi o parceli na kojoj nije rasla najmanje četiri godine.

