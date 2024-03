Kada i kako prezimiti begonije? Uzmite si vremena. Njihova pisma otkrivaju da je vrijeme

Mirno cvjetaju do prvih mrazeva. Tada je potrebno prezimiti begonije kako bi vas uveseljavale i sljedećih godina. Postoje dva načina za to. Ne morate ih požurivati, biljke će vam same pokazati kada im je vrijeme.

Begonije prezimljuju u obliku gomolja. Kako biste još jednu sezonu uživali u njihovoj ljepoti, potrebno im je malo pomoći, nisu otporne na mraz. Prednost je što će vam oni reći kada je potrebno pokrenuti akciju.

Kako se nositi s njima?

Postoje najmanje dvije varijante kako prezimiti begonije. Kako se nositi s njima? Detaljne upute potražite na YouTube kanalu Marlene’s How-To:

Dajte begónías vremena

Prvi način da se dobro brinete za begonije je da ih prestanete zalijevati. Sada je pravo vrijeme da ih prestanete zalijevati, čime će završiti njihov vegetacijski ciklus. Lišće begonije tada polako ali sigurno počinje venuti.

Kada potpuno uvenu, to je jasan znak da je vrijeme za zimovanje. Begonije pažljivo izvadite iz zemlje, očistite gomolje i pažljivo ih pregledajte ima li nametnika. Ako su gomolji u redu, ostavite ih da se dobro osuše.

Idi u krevet

Osušene i pripremljene gomolje zamotajte u novinske listove. Pripremite dovoljno veliku suhu kutiju i u nju složite pakete. Potražite ih na suhom mjestu gdje je temperatura niža od 15 °C. Suhi podrum ili čak garaža su stoga idealni. No zapamtite da temperatura nikako ne smije pasti ispod 3°C.

Druga varijanta zimovanja

Osim metode čekanja, možete odabrati još jednu. Odmara se u oplođenim begonijama. Učinite to u rujnu i listopadu. Otprilike do sredine mjeseca. Trik je u tome što na taj način cvijet skupi puno hranjivih tvari i gomolj ojača. U vašem će vrtu mirno trajati do kraja listopada, sve dok je lijepo vrijeme.

Nakon toga potrebno je ponovno brati gomolje i prezimiti ih u osnovi na isti način kao u prvom slučaju. Gomolje uvijek pažljivo pregledajte nisu li ih napali štetnici. Ako na njima otkrijete mrlje ili druge nedostatke, odvojite ih od zdravih. Kutiju možete obložiti slamom ili piljevinom.

Kad ćeš spavati s njima?

Begonije možete probuditi iz zimskog sna već u veljači. Zatim ih posadite u hranjivi supstrat pomiješan s tresetom. Ipak, ostavite ih u sobi. Begonije se mogu vratiti u gredicu tek u drugoj polovici svibnja, nakon takozvanih smrznutih mužjaka.

Izvor: