Jesu li pomfrit zdraviji nego što mislite?

Prženi krumpirići nemaju dobru reputaciju u svijetu zdrave hrane. Kaže se da njihova pretjerana konzumacija rezultira debljanjem i povezanim zdravstvenim komplikacijama. Ovo je osuđujuća ocjena stručnjaka. Međutim, američki znanstvenici sada tvrde suprotno.

Savršeni krumpirići

Prije nego što uđemo u detalje nove studije o pomfritu, imamo savjet za vas kako ga pripremiti. Pogledajte kratki video (izvor: dobruchut.sk):

Nova studija kaže da pomfrit nije tako nezdrav kao što smo mislili

Ruku na srce: Volite li više pomfrit ili bademe? Bademi se smatraju najzdravijom poslasticom od svih. I jesu. No, bogate su kalorijama i masnoćama: dvije šake imaju oko 300 kalorija i 30 grama masti. To nije dovoljno za superhranu.

Što ako smo umjesto badema pojeli istu porciju ukusnog pomfrita? Ovo su pitanje istražili znanstvenici sa Sveučilišta Indiana i Alabama-at-Birmingham kako bi otkrili kako njihova svakodnevna konzumacija utječe na naše zdravlje.

Prženi krumpirići protiv badema

U sklopu svog istraživanja skupina je podijelila 180 odraslih osoba u tri skupine. Ovisno o skupini, morali su pojesti ili porciju pomfrita ili badema, svaki s 300 kalorija, uz redovitu prehranu.

Na kraju jednomjesečne studije, promjene u tjelesnoj težini, glukozi u krvi natašte i inzulinu natašte bile su usporedive u skupinama koje su jele pomfrit i bademe. Sudionici u skupini pomfrita nisu dobili na težini niti su imali poremećenu regulaciju glukoze u krvi. Stoga stručnjaci nisu mogli pronaći značajne razlike između skupine badema i krumpira. Zbog različitog sadržaja ugljikohidrata u oba međuobroka, akutne maksimalne razine glukoze i inzulina u krvi nakon konzumacije krumpira očekivano su minimalno povećane. Međutim, te vrijednosti nisu bile abnormalno visoke i razlika nije imala negativan učinak na regulaciju glukoze u krvi.

Jedina mana ljepote je što studiju treba uzeti s rezervom. Prema kritičarima, dugoročni učinak pomfrita na naše zdravlje ne može se ispitati unutar 30 dana. No, one koji vole pomfrit ne bi trebali obeshrabriti kritički glasovi. Međutim, kao i sa svim nezdravim namirnicama: ne treba pretjerivati. No, sve je dopušteno u malim dozama.

Ako ne vjerujete studiji, imamo rješenje za vas, kako se prepustiti krumpirićima bez žaljenja:

Izvor: SCC