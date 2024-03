Jeste li već probali pečene rotkvice? Izvrsni su

Lopoči – mala, ali sve značajnija čuda naših vrtova. Nude ne samo izvrstan okus, već i široku primjenu u kuhinji. Od hrskavih salata preko zdravih namaza do netradicionalnih priloga, kozice će vas iznenaditi svojom svestranošću. Otkrijte s nama kako od njih pripremiti ukusna jela, a pritom upoznajte njihovu bogatu povijest i dobrobiti za zdravlje.

Potočarka, koja se prvobitno uzgajala zbog svoje dekorativnosti u vrtovima Japana i Kine, od 17. stoljeća nalazi svoj put u kuhinje diljem svijeta. Danas su poznati u mnogim kolor verzijama – od klasične crvene do bijele, ružičaste, ljubičaste do crveno-bijele. Specifičan opor okus daju im gorka ulja, a lopoči uzgojeni na otvorenom bogatiji su tim tvarima od svojih srodnika iz staklenika. Ne samo da su ukusni, već su i zdravi, sadrže vitamin C i potiču dobru probavu.

Za sve ljubitelje povrća, evo nekoliko savjeta kako maksimalno uživati ​​u kozicama. Inspirirajte se našim receptima i otkrijte nove ukusne kombinacije koje će osvježiti vašu blagovaonicu.

Salata od povrća s rotkvicama i vrhnjem

Uzmite 500 g svježeg bijelog kupusa, narežite ga na tanke trakice, začinite i ostavite da malo odstoji. Dodajte 12 narezanih rotkvica, pomiješajte s kiselim vrhnjem da promijenite okus, začinite, začinite i dodajte nasjeckani peršin i kopar. Nakon miješanja dodajte kuhano jaje narezano na kockice i poslužite uz svježi kruh. Ova salata idealna je kao lagano osvježenje ili kao prilog uz glavno jelo.

Brzi namaz sa svježim sirom i rotkvicama

Za brz i zdrav međuobrok pomiješajte dva pakiranja svježeg sira s krupno naribanim rotkvicama. Začinite žlicom senfa, soli i svježe mljevenim crnim paprom. Dodajte nasjeckani cilantro za svježinu i sve dobro promiješajte. Poslužite na kriškama svježeg kruha od cjelovitih žitarica.

Pečene kozice

Zanimljiv prilog mesu su škampi pečeni u pećnici, a bit će izvrsni i kao topla salata začinjena sokom od limuna i svježim začinskim biljem. Termičkom obradom gube dio boje, ali i ljutinu, pa će dobro okusiti i po kiši. Kako to učiniti? Opranu potočarku prerežite na pola, sitno nasjeckajte, pokapajte uljem i izmiješajte. Stavite ih na pleh i pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C oko 10-15 minuta.