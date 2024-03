Jeste li uvijek ljubitelj slatkog? Riješite ga se jednostavnom preinakom prehrane

Koje namirnice vam pomažu da prevladate želju za slatkim?

Slatki okus je vjerojatno najbolji od svih. Uostalom, tko od nas ne voli slatkiše? No, istina je da u današnje vrijeme prosječna osoba konzumira do , što ide ruku pod ruku s raznim zdravstvenim problemima. Od karijesa, preko viška kilograma do dijabetesa ili drugih bolesti. Stoga je razumno razmotriti mogućnosti borbe protiv ovisnosti o slatkišima.

Šećer koji izaziva ovisnost

Za mnoge ljude slatka hrana i šećer također su povezani s nekom vrstom emocionalne ugode. Zato često kada smo tužni posežemo za čokoladom ili sladoledom. Međutim, šećer djeluje poput droge. Kada redovito konzumiramo šećer, ulazimo u začarani krug fluktuiranja razine šećera u krvi, što rezultira još većom željom za još šećera. Ako ste pokušali prestati konzumirati šećer, vjerojatno ste također iskusili neugodne simptome odvikavanja.

Kako zamijeniti slatkiše i riješiti se uporne želju za slatkim

Jednostavno, tužna istina o šećeru je da on za nas nije zdrav te bismo njegovu konzumaciju trebali maksimalno ograničiti. Ali kako to učiniti kada nas počne progoniti želja za nečim zaista slatkim? Može li se okus čokolade, slatkog sladoleda ili slatkog deserta uopće zamijeniti?

Ne možete sasvim nadomjestiti okus ovih slatkih, ali nezdravih poslastica, ali ako brinete o svom zdravlju, svakako se isplati pokušati suzbiti želju sljedećim namirnicama.

1. Bobičasto voće

Jagode, ribizli, maline i borovnice vrijedni su saveznici u borbi protiv želju za slatkim. Ovo voće prepuno je antioksidansa, vitamina i minerala, koji će uz ugodan slatki okus opskrbiti tijelo i dragocjenim tvarima, a pritom neće srušiti razinu šećera u krvi kao obični zalogaji puni šećera.

Još jedna prednost je što bobičasto voće ima visok udio vlakana, pa nam pomaže da se duže osjećamo siti.

Naravno, kod nas je takvo voće teže pronaći u hladnim mjesecima, ali uvijek ga se može nabaviti u trgovinama. Dobra opcija je držati ga zamrznutog i po potrebi izvaditi u bilo kojem trenutku i zdravo grickati. Čuvajte se raznih kompota – obično su puni dodanog šećera pa nisu prikladna alternativa.

2. Sezamove sjemenke

Sitne sjemenke sezama pogodne su i kao zamjena za nezdrave grickalice. Imaju visok udio vlakana i zdravih masnoća pa vas dulje zasiti i možemo izbjeći želju za slatkim. Mogu se dodati u smoothieje, žitarice za doručak, salate, pahuljice ili jogurte.

3. Kvinoja

Kvinoja je danas prilično poznata namirnica. Prednost mu je što ima nizak glikemijski indeks pa se uklapa i u popis namirnica koje suzbijaju želju za slatkim. Još jedan plus je to što je bezglutenska namirnica te tijelu uz vlakna osigurava niz visokokvalitetnih proteina, vitamina i minerala.

Na primjer, pripremite od nje ukusnu kašu za doručak s bobičastim voćem i vidjet ćete da će gorivo iz takvog doručka trajati jako dugo i nećete se ni sjetiti slatkiša. Ovu kašicu slobodno oplemenite spomenutim sjemenkama sezama.

Kaša za doručak puna proteina i vlakana nikad nije imala bolji okus.

4. Chia sjemenke

Kod nas su posljednjih godina jako popularne chia sjemenke. Sitne sjemenke imaju veliku nutritivnu vrijednost, a svojim sastavom izvrstan su saveznik u borbi protiv želje za slatkim. Sadrže puno vlakana, a zanimljiv je i njihov sadržaj omega-3 masnih kiselina. Ove sjemenke zaista vrijedi imati kod kuće.

Sljedeći put kada budete voljeli slatko, probajte obični jogurt s ovim sjemenkama i cimetom ili napravite puding od chia sjemenki. Na primjer, isprobajte naš recept za fantastičan čokoladni chia puding s jogurtom i borovnicama.

Chia puding od čokolade s jogurtom i borovnicama Izvrsna i zdrava delicija koja spaja gusti puding od povrća sa svježim jogurtom…

5. Grčki jogurt

Kada jedemo dovoljno proteina u svakom obroku, naše tijelo neće toliko žudjeti za šećerom. Trik je u tome što ugljikohidrati (tj. šećeri) našem tijelu daju brzu energiju koja, međutim, također brzo nestane. Bjelančevine i zdrave masti, pak, tijelo sporije koristi i lakše izdržimo do sljedećeg obroka bez razmišljanja o međuobrocima.

Također su potvrdili da je veći unos proteina povezan s osjećajem sitosti. Jednostavan način da pobijedite želju za slatkim na zdrav način je da se počastite dozom visokokvalitetnih proteina iz grčkog jogurta. Ipak, pripazite da ne bude zaslađeno. Bijeli grčki jogurt možete i sami aromatizirati na zdrav način, primjerice bobičastim voćem, sjemenkama ili cimetom.

6. Kvalitetna topla čokolada

Nema čokolade kao što je čokolada. Većina nas o čokoladi razmišlja kao o grešno slatkoj poslastici koja nema mnogo veze sa zdravom prehranom. No posegnemo li za visokokvalitetnom tamnom čokoladom s visokim udjelom kakaovca, možemo se bez grižnje savjesti prepustiti ovoj deliciji. Takva čokolada ima čak i brojne zdravstvene dobrobiti. To je zato što sadrži antioksidanse i polifenole koji pridonose smanjenju apetita za žvakanjem.

Naravno, i ona je slatki zalogaj, ali u usporedbi s mliječnom čokoladom ima puno manje dodanog šećera, a ako je konzumiramo samo umjereno, smiruje želju za slatkim i popravlja raspoloženje bez većih oscilacija šećera u krvi. Osim toga, crna čokolada je, između ostalog, i izvor magnezija, čiji nedostatak ponekad također potiče želju za slatkim.

Stoga se po potrebi bez žaljenja počastite malim komadićem tamne čokolade s minimalno 70% udjela kakaa.

7. Grejpfrut

Grejp nije baš jedan od najpopularnijih agruma, ali ako mu date priliku, mogli biste se zaljubiti u njega. Ne samo da ima malo kalorija, već sadrži i posebne tvari koje potiču sagorijevanje masti i pomažu u snižavanju razine šećera u krvi. Zahvaljujući udjelu vlakana i visokom udjelu vode jedno je od voća koje će vam pružiti osjećaj sitosti dulje vrijeme. Sva ova svojstva dobra su za suzbijanje želje za nezdravim slatkišima, stoga dodajte grejp na redoviti popis za kupovinu.

Između ostalog, od grejpa možete napraviti ukusan smoothie – samo dodajte još malo voća (idealno spomenuto bobičasto voće) i uživajte u ovoj zdravoj slatkoj deliciji.

8. Zobene pahuljice

Zobene pahuljice također su prikladna namirnica ako želite izbjeći želju. Pahuljice su bogate vlaknima, što znači da nas dulje drže sitima, a njihova konzumacija pomaže u snižavanju razine glukoze.

Žitarice za doručak ili preslađene gotove zobene pahuljice iz trgovine zamijenite običnim, prirodnim zobenim pahuljicama koje možete kušati po vlastitom nahođenju. Možete ih lijepo kombinirati s grčkim jogurtom, cimetom i bobičastim voćem te dodati sjemenke ili orašaste plodove. Takav doručak napunit će vas zdravom energijom koja će vas dugo trajati, a tijelo ćete opskrbiti i s puno kvalitetnih nutrijenata.

