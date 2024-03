Jeste li ostali bez tableta za perilicu posuđa? Čime ih zamijeniti, a koje proizvode ne smijete prati u perilici posuđa?

Prazna kutija tableta za perilicu posuđa? Ako vam se ovako nešto dogodi, možete odahnuti. Može se vrlo lako spremiti sa sastojcima koje gotovo svatko ima kod kuće.

Perilica posuđa pametan je pomoćnik koji se danas može pronaći u većini kućanstava. Potrebno je kupiti posebne tablete za perilicu posuđa, koje služe kao deterdžent za pranje posuđa. No, s vremena na vrijeme zna se dogoditi da je perilica posuđa puna posuđa, a vi otkrijete da su tablete istekle. Što u tom slučaju?

Kako zamijeniti tablete u perilici posuđa

1. Svestrana soda

Soda bikarbona uistinu je svestrani pomoćnik koji se može koristiti ne samo za pečenje već i za razna čišćenja. Može čak zamijeniti tablete u perilici posuđa. Kako to učiniti? Ulijte sodu bikarbonu u posudu za tablete u perilici posuđa. Sama soda ima abrazivni učinak, tako da može ukloniti prljavštinu s posuđa, a također neutralizira neugodne mirise. No, za dovoljan učinak potrebno je dodati nekoliko kapi običnog deterdženta za pranje posuđa – to će osigurati učinak odmašćivanja.

Treba dodati samo malu količinu tekućine za pranje posuđa kako vam perilica posuđa ne bi “pjenila”.

Neke domaćice znaju da se takva domaća “tableta” za perilicu posuđa može učiniti još boljom dodavanjem malo kuhinjske soli, koja će pospješiti abrazivni učinak sode, a ponekad čak i riješiti osušene komadiće hrane.

2. Ocat

Još jedan pomoćnik s višestrukom upotrebom u kući je . Također će pomoći ako ostanete bez tableta u perilici posuđa. Preporuča se staviti posudu s oko 125 ml bijelog octa u gornji dio perilice posuđa. Snaga mlaza vode s vrha perilice osigurat će ravnomjernu raspodjelu octa po svim posuđima.

Ocat ima dezinfekcijsko djelovanje i može se koristiti na mnogo načina u domu, od čišćenja WC-a i kupaonice do dezinfekcije i omekšavanja rublja tijekom pranja.

Nema razloga za brigu zbog mirisa octa jer će brzo nestati.

3. Sok od limuna

Imate li limun pri ruci, njime možete zamijeniti i deterdžent u perilici posuđa. Samo slijedite isti postupak kao kada koristite ocat. Iscijedite sok od nekoliko limunova, pazeći da je sok od komadića pulpe i bez njih. U suprotnom, nakon završetka ciklusa pranja, tu i tamo biste mogli pronaći osušenu i zalijepljenu pulpu na posuđu.

4. Vlastiti kućni lijek u perilicu posuđa

Možete i sami napraviti deterdžent za perilicu posuđa koji ćete uvijek imati pri ruci u slučaju situacije s nedostatkom tableta. Za to vam je potrebna soda bikarbona, soda za pranje (možete je kupiti u nekim drogerijama), kuhinjska sol i limunska kiselina u prahu.

Ako koristite 200 g sode bikarbone, sve ostale sastojke pomiješajte u količini od 100 grama, odnosno pola. Zatim smjesu dobro promiješajte i ulijte u hermetički zatvorenu posudu kako do nje ne bi doprla vlaga. Zatim, ako je potrebno, samo ulijte 1-2 žličice mješavine u otvor za tabletu u perilici posuđa i gotovi ste. Za učinak odmašćivanja možete dodati još 1-2 kapi sredstva za pranje posuđa, ali budite jako oprezni jer će vam se u suprotnom perilica zapjeniti, što je zaista neugodno iskustvo.

Zamjene koristite samo u iznimnim slučajevima

Iako neke domaćice takve domaće pripravke ne daju staviti u perilicu posuđa, uglavnom se ne preporuča često ih koristiti. Soda i sol čestim korištenjem mogu izgrebati posuđe, što nikako ne želite. Mnogi serviseri perilica posuđa također će vam reći da ovo nije idealna metoda.

Stoga se ovim savjetima služite u iznimnim slučajevima.

Što nikada ne koristiti kao deterdžent u perilici posuđa

Ako ne želite doživjeti manju ili veću katastrofu s mjehurićima, bolje je izbjegavati ove pripravke i nikada ih ne koristiti u perilici posuđa:

– više od nekoliko kapi običnog deterdženta za pranje posuđa

– deterdženti, bilo u prahu ili tekućini (da, neki ljudi su i ovo probali…)

– gelovi za tuširanje ili čvrsti sapuni

– razna univerzalna sredstva za čišćenje kućanstva

I obrnuto: ako imate dodatnu tabletu, pokušajte njome očistiti mikrovalnu pećnicu: